Tim Cook lahkub Apple'i tegevjuhi ametist

Tim Cook
Tim Cook
Tim Cook lahkub septembris Apple'i tegevjuhi ametist ning legendaarne USA tehnoloogiahiid saab sügisel uue juhi.

Cooki mantlipärijaks saab 50-aastane John Ternus, kelle ülesanne on viia tehnoloogiahiid uude ajastusse. Ternus astub ametisse 1. septembril, Cook jätkab ka edaspidi tegevust Apple'i kontsernis, vahendas The Wall Street Journal.

Cooki juhtimisel kerkis Apple maailma üheks väärtuslikumaks ettevõtteks ning ta suutis tugevdada firma tarneahelat. Cook lubas tuua osa kiibitootmisest USA-sse ning on püüdnud vähendada Apple'i seadmete kokkupanekut Hiinas. Tema ametiaja jooksul kasvas Apple'i turuväärtus ligi 3,7 triljoni dollari võrra.

Oma ametiaja jooksul suhtles Cook pidevalt maailma liidritega ning hoidis tihedat kontakti nii Barack Obama, Donald Trumpi kui ka Xi Jinpingiga.

Ternus on töötanud ettevõttes 25 aastat ning on varem tegelenud iPadi, seejärel Maci ja AirPodsi arendamisega. Hiljem hakkas ta vastutama iPhone'i eest.

Ternuse ülesanne on nüüd tagada, et Apple jätkaks tehnoloogiamaastiku domineerimist. Samal ajal investeerivad ettevõtte konkurendid sadu miljardeid dollareid tehisintellekti arendamisse.

Apple ise on tehisintellekti arendamisel konkurentidest maha jäänud ning ka Ternusel endal on selle valdkonna arendamisega vähe kogemusi. See pole siiski ettevõtte rahavoogu kärpinud, kuna iPhone'id on endiselt peamine viis, kuidas tarbijad tehisintellekti rakendustele ligi pääsevad.

Ternus õppis Pennsylvania ülikoolis, tegeles ujumisega ning eelistab siiani kanda sportlikke riideid ja tosse. Ternus peab tooma ettevõttesse ka uusi tuuli, kuna mõnede kriitikute hinnangul ei suutnud Cook selles valdkonnas Steve Jobsi pärandit jätkata. 

Ternus on tuntud oma insenerioskuste poolest ning tema juhtimisstiil sarnaneb Cooki omaga. Erinevalt Jobsist, kes vahel töötajate peale karjus, eelistavad Cook ja Ternus sõbralikumat lähenemist.

Toimetaja: Karl Kivil

