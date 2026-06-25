Apple tõstis järsult süle- ja tahvelarvutite hindu

Tehnoloogiaettevõte Apple tõstis neljapäeval järsult iPadide ja MacBookide hindu. Hinnatõusu taga on taga mälukomponentide ja salvestuskiipide kallinemine, mille on põhjustanud massiline tehisintellekti andmekeskuste rajamine.

Muudatus ei puuduta Apple'i peamist tuluallikat, mobiiltelefoni iPhone. Küll aga tõuseb mõni kuu pärast turuletoomist 599-dollarise alghinnaga müügile tulnud sülearvuti Neo hind 699 dollarini.

Mälutootjad, nagu Micron, on viimastel kuudel seadnud prioriteediks tehisintellekti kiipide tootjate, näiteks Nvidia tellimused. See on aidanud neil teenida rekordkasumit, kuid jätnud vähe kaupa elektroonikatootjatele, kes on sunnitud nüüd hindu tõstma.

"Me pole kunagi varem näinud, et komponentide hind tõuseks nii palju ja nii kiiresti," teatas Apple avalduses. "Oleme kliente nende hinnatõusude eest seni kaitsnud, kuid oleme nüüd jõudnud punkti, kus peame hakkama toodete hindu tõstma."

Veebilehel uuendatud hindade kohaselt tõusis 512-gigabaidise salvestusmahuga MacBook Airi hind 1099 dollarilt 1299 dollarile, terabaidise salvestusmahuga MacBook Pro hind aga 1699 dollarilt 1999 dollarile. 128-gigabaidise salvestusmahuga iPad Airi hind tõusis 599 dollarilt 749 dollarile.

Apple tõstis ka oma nutikõlari HomePod mõlema versiooni ja Apple TV digiboksi hinda.

Ettevõtte aktsia kukkus päevaga ligi viis protsenti, konkurent Delli aktsia langes aga enam kui kaheksa protsenti.

Analüütikute hinnangul võivad konkureerivad seadmetootjad olla sunnitud hindu tõstma veelgi järsumalt kui Apple, keda tugevad sidemed tarnijatega on suurimatest löökidest säästnud.

Aprillis märkis Apple, et olemasolevad varud aitasid hoida kasumimarginaali Wall Streeti ootustest kõrgemal, kuid mälukomponentide kallinemine hakkab end kuu lõpuks tunda andma, mis vähendab tõenäoliselt veidi kasumlikkust.

"Eeldame, et mälukomponentide kulud on märgatavalt suuremad," ütles tegevjuht Tim Cook aprillikuises konverentskõnes analüütikutele.

"Me ei avalda prognoose kaugemale kui juuni, kuid võin öelda, et pärast juunikuud avaldavad mälukulud meie äritegevusele suuremat mõju," oli Cook varem märkinud.

Apple ei ole avalikustanud, milliseid samme peale hinnatõusu on mälukulude kasvu ohjeldamiseks astutud. "Teame, et see pole meeldiv uudis, ja töötame väsimatult lahenduste leidmise nimel," teatas ettevõte neljapäeval.

Analüütikud ootavad, et Apple tõstab lähikuudel ka iPhone'i hindu, ning märgivad, et uusim hinnatõus võib panna osa potentsiaalseid ostjaid oma ostuotsuseid varasemaks tooma.

"iPhone ei jää puutumata, selle hinnatõus on tulemas," ütles IDC vanemteadur Nabila Popal. "Apple'i jaoks oli äärmiselt strateegiline teatada hinnatõusust enne iPhone'i sügisest lansseerimist, et uudiste pealkirjad ei räägiks hinnatõusust, vaid uute telefonide väärtusest."

Tööstusharu jälgija TrendForce'i andmetel tõusid peaaegu kõigis tänapäevastes tehnoloogiaseadmetes kasutatavate dünaamiliste muutmälu (DRAM) kiipide hinnad 2026. aasta esimeses kvartalis kuni 98 protsenti ja käesolevas kvartalis on oodata veel 58–63 protsendi suurust hüpet.

Mõnede ekspertide poolt "RAMageddoniks" ristitud hinnaralli on tingitud tehisintellekti andmekeskuste rajamise buumist. Nvidia-sugused ettevõtted on sõlminud pikaajalisi lepinguid mälutootjatega, kes üritavad meeleheitlikult tootmisvõimsust suurendada.

Micron teatas kolmapäeval, et on kindlustanud 22 miljardi dollari väärtuses pikaajalisi kohustusi klientidelt, kes soovivad oma mälutarneid kindlustada.

Hinnatõus avaldab tänavu eeldatavasti suurt survet seadmete müügile. Uuringufirma IDC prognoosib, et nutitelefonide turgu ootab sel aastal suurim aastane langus läbi aegade – ligi 14 protsenti –, samas kui personaalarvutite turg kahaneb 11,3 protsenti.

Üheks märkimisväärseks erandiks on märtsis turule tulnud MacBook Neo, mis aitas toetada Apple'i tugevat juunikvartali müügiprognoosi ja on pannud mõned tööstusanalüütikud isegi oma arvutimüügi prognoose korrigeerima.

Hinnatõusuga on aga Neo kaotanud 100-dollarise eelise Delli eelmisel kuul esitletud sülearvuti XPS 13 ees, mis toodi turule just konkureerimiseks Neoga. Samuti muudab see Neo kallimaks kui mõned Lenovo ja Asuse Chromebookid.