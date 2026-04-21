Algas põhikooli lõpueksamite periood

Eksamiperioodi avavad 21. aprillil toimuv eesti keele kui emakeele eksam ja 21.-24. aprillini toimuv eesti keele kui teise keele eksam, mida sooritab 3334 õpilast, teatas haridus- ja noorteamet (Harno).

Kokku on põhikooli lõpueksamite tegijaid sel aastal 15 757. Põhikooli lõpetamiseks tuleb õpilasel sooritada eesti keele, matemaatika ja valikeksam ühes õppeaines omal valikul.

Matemaatika eksamit sooritab sel aastal 15 367 noort. Valikeksami saab sooritada vene keeles emakeelena, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses ning inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena.

Nendest on kõige rohkem inglise keele eksami sooritajaid - 9685. Järgnevad ühiskonnaõpetus, mida teeb 1484 noort, ja bioloogia, kuhu on registreerunud ligi 900 eksaminandi.

Alates sellest aastast võimaldatakse eesti keele ja matemaatika põhikooli lõpueksamitel õpilase toe vajadusest tulenevalt kasutada Harno poolt ette valmistatud abimaterjale. Samuti ei ole sellest aastast enam järeleksameid, vaid põhikoolilõpetaja, kes lõpueksami ajal haigestub, ei saa osaleda või, kelle lõpueksami tulemus on alla 1 protsendi maksimaalsest tulemusest, sooritab Harno poolt koostatud lisaeksami.

Eksamiperiood jätkub matemaatikaga, mis toimub 29. aprillil ja valikeksamitega vahemikus 6.-8. mai.

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Harno. Eksamitöid (v.a eesti keel teise keelena eksamitöid) hindavad koolide enda hindamiskomisjonid. Eksaminandile, kes saab eesti keele kui teise keele eksamil vähemalt 60 protsenti maksimaalsest tulemusest, väljastab haridus- ja noorteamet eesti keele B1-taseme tunnistuse.