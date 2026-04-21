Eesti rahvaarv kahanes teist aastat järjest

1. jaanuari seisuga elas Eestis 1 360 745 inimest, mida on 9250 võrra vähem kui aasta varem. Mullu sündis 9240 last ja suri 15 688 inimest. Eestisse rändas 15 212 inimest ja Eestist välja 18 014 inimest. Viimastel aastatel negatiivset loomulikku iivet korvanud rändesaldo pöördus seega enam kui kümne aasta järel taas negatiivseks. Tallinna ülikooli demograaf Mark Gortfelder ütles Indrek Kiislerile, et Eestis pole loota sündivuse olulist kasvu.