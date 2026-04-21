Soome plaanib toetada investeeringuid väikestesse tuumajaamadesse

Välismaa
Olkiluoto tuumaelektrijaam
Olkiluoto tuumaelektrijaam Autor/allikas: Raigo Pajula/Vabariigi Presidendi Kantselei
Välismaa

Soome valitsus plaanib kiirendada väikeste tuumajaamade ehitamist uue tehnoloogia investeeringutoetuste abil. Keskkonna- ja kliimaminister Sari Multala sõnul on eesmärk muuta uus toetusmeede kättesaadavaks juba järgmisel aastal, vahendas Yle.

Multala märkis, et majandus- ja tööhõiveministeerium alustab uue toetuse ettevalmistamist veel sel aastal. Toetust hakatakse jagama olemasoleva energiatoetuste süsteemi kaudu, mille aastaeelarve on ligikaudu 50 miljonit eurot.

"Eesmärk on jõuda lähiaastatel mitme investeerimisotsuseni," sõnas minister.

Praegu Soomes väikeseid tuumaelektrijaamu ei ole. Ettevõtte Steady Energy tegevjuht Tommi Nyman prognoosib, et nende arendatava väikese tuumajaama projekteerimine peaks lõpule jõudma paari aasta jooksul.

Sõltuvalt jaamast kestab ehitus umbes viis aastat. Nymani hinnangul võiksid esimesed jaamad hakata kaugkütet tootma 2030. aastate alguses. 

Huvi kodumaise ettevõtte Steady Energy arendusprojektide vastu on üles näidanud kümmekond Soome suurlinna. Avalikult on läbirääkimistest teatanud teiste seas Helsingi, Kerava ja Kuopio energiaettevõtted.

Steady Energy ehitab praegu Helsingi Salmisaari linnaossa katseseadet, millega testitakse kaugkütet tootvat väikest tuumajaama. Linnad kaaluvad väikeseid tuumajaamu kui võimalust asendada amortiseeruvad kaugküttejaamad.

Huvi tuntakse ka väiksemates linnades. Hämeenlinnas esitati märtsi lõpus volikogu algatus linna väiketuumajaama strateegia koostamiseks. Linnapea Olli-Poika Parviaineni sõnul võetakse algatus lähikuudel arutusele.

Praegu ulatub energiatoetuse maksimaalne määr 40 protsendini. Multala selgitas, et väikeste tuumajaamade toetusvajadust hinnatakse igal juhtumil eraldi.

Soome valitsus soosib tuumaenergiat, kuna sellest saadav elekter ja soojus on puhtad ega sõltu ilmastikust, erinevalt näiteks tuuleenergiast, märkis Yle.

Nii valitsusprogramm kui ka ministrid on kinnitanud, et Soome soovib edendada uue tuumaenergia, sealhulgas väikeste tuumajaamade kasutuselevõttu.

"Toetuse saamise eeldus on see, et projektid on piisavalt küpsed," ütles Multala. Ta rõhutas, et kui tehnoloogia juurutamist toetada, saab seda tulevikus kasutada laiemalt juba väiksema avaliku toetusega või üldse ilma selleta.

Ministri sõnul pole veel täpsemalt otsustatud, millist tüüpi projektid toetust saama hakkavad.

"Meil on selles valdkonnas tipptasemel teadmised ja tegijad, seega näen siin suurt potentsiaali ka Soome ekspordile," märkis Multala. Ministri hinnangul võib olla nõudlust nii valmis jaamade kui ka valdkondliku oskusteabe ja tehnoloogia järele.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Yle

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:54

Mari Leinan Lund tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

13:52

Argo Ideon: ühingu Memoriaal hävitamine kui moraalne pankrot

13:48

Eksperdid: USA relvatarnete peatamine sunnib teiste tootjate poole pöörduma

13:47

Mihkel Zilmer: madal rasvaprotsent ei tähenda tingimata paremat tervist

13:47

Soome plaanib toetada investeeringuid väikestesse tuumajaamadesse

13:45

Ott Maaten: ametkondlikule sissisõjale ei allu Estonia kunagi

13:23

Komissarov skooris Leedus ühe puutega väljastpoolt karistusala

13:15

Sumõ linnas sai Vene droonirünnakus vigastada 15 inimest Uuendatud

13:12

Ühisrahastusplatvormina põrunud Crowdestate tahab jätkata makseasutusena

13:08

Harri Tiido: surve Euroopale seest ja väljast

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo