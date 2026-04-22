Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust Narva õigeusu gümnaasiumi suhtes

Prokuratuur alustas haridus- ja teadusministeeriumilt laekunud kuriteokaebuse alusel kriminaalmenetlust, et kontrollida täpsemalt teates esitatud väiteid võimaliku kelmuse kohta Narva õigeusu gümnaasiumis.

Kuriteokaebuse kohaselt on kool esitanud ministeeriumile ebaõigeid andmeid, eesmärgiga saada riigilt suuremat toetust, ütles prokuratuuri pressiesindaja.

"Kriminaalmenetluse alustamine võimaldab uurimisasutusel kontrollida kuriteokaebuses esitatud väiteid ning koguda täiendavaid andmeid. Seetõttu ei saa hetkel omistada ühelegi osapoolele kahtlust võimaliku kuriteo sooritamises, vaid esmajoones tuleb veenduda, kas kahtlustuse esitamiseks on üldse alust või mitte," lausus pressiesindaja.

Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) Narva õigeusu gümnaasiumis tehtud järelevalvest selgus, et kool on võtnud vastu üle 400 õpilase täienduskoolitusele, mis pole lubatud, ja tekitanud riigile üle poole miljoni euro kahju.

HTM-i esindaja sõnul kestab selline praktika Narva õigeusu gümnaasiumis teist õppeaastat ja annab põhjust arvata, et kool on esitanud riigile teadlikult ebaõigeid andmeid.

Vastuseks HTM-i kriitikale teatas Narva õigeusu gümnaasium oma kodulehel, et kool on tegelenud mittestatsionaarse õppega alates 2024. aastast, kõik õppijate andmed on kantud EHIS-esse ning see tegevus ei ole olnud varjatud, ning koolile pole varem esitatud ühtegi märkust ega ettekirjutust seoses mittestatsionaarse õppega.

Narva õigeusu gümnaasium on erakool, mille omanik on mittetulundusühing Õigeusu Hariduse Ühing "Ülestõusmine". Äriregistri järgi esindab teiste hulgas MTÜ "Ülestõusmist" Vitali Gavrilov, kes on ka Eesti kristliku õigeusu kiriku (endine Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku) juhatuse liige.