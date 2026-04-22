Riik kaalub ka Pärnu lennujaama sulgemist

Tallinna lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese hinnangul vajab regionaalsete lennujaamade võrk kiiret ümberkorraldamist. Tuvikese sõnul tuleb peale maksta kõigile regionaalsetele jaamadele, kuid eeskätt on küsimus selles, mida teha Pärnu lennujaamaga.

"Eestis on arvatavasti kõige rohkem lennujaamu inimese kohta Euroopas ja seda on meie väiksele Eestile liiga palju. Me peame ju lugema igat eurot. Me peame kindlasti otsa vaatama lennujaamade võrgule ja seda optimeerima. Kärdlas ja Kuressaares ju iga päev mitu lendu toimub, regulaarlendu, samamoodi ka Tartus; Pärnu on see, kus kõige vähem toimub tegelikult tegevust," lausus Tuvike.

Pärnu lennujaam, mille kahjumit Pärnu linn ja riik eelmisel aastal kokku enam kui 900 000 eurot kinni maksid, teenindab vaid talvist Ruhnu lendu. Ettevõtjate rahalisel toel paar aastat toimunud suviseid rahvusvahelisi lende ei tule juba kolmandat aastat.

"Turismiettevõtte seisukohast ei tuleks (Pärnu lennujaama sulgeda). Põhjus väga lihtne – see on üks transpordiühendus ja täna Pärnu kindlasti ei saa üleliia õnnelik olla, et siin liiga palju transpordiühendusi oleks," ütles Pärnu rannahotelli juht Oliver Paasik.

Paasiku sõnul ei ole ajad lihtsamaks läinud, kuid ettevõtjate toel uuesti lendude käivitamist tulevikus siiski välistada ei saa ja huvitatud lennufirmasid võiks samuti leiduda.

Pärnu linnapea Kristel Voltenberg peab lennujaama tähtsaks, kuid suviste lendude kokkuleppeid lähiajal sündimas ei näe, ka lennufirmad on ettevaatlikud. Linn loodab praegu pigem riigi kiirele otsustamisele, mida sellega edasi teha. Jaama opereerimise vastu on huvi üles näidanud üks ettevõte ja linna soov on, et riik kuulutaks välja avaliku konkursi.

"Oleme pöördunud ka Kliimaministeeriumi poole ettepanekuga kuulutada konkurss välja. Kas see konkurss õnnestub või ebaõnnestub, see on samuti riigi otsus, aga see aitaks meid ehk vähemalt punnseisust välja. Kahjuks on praegu kliimaministeeriumi vastus meile, et regionaalsete lennujaamadega seoses minnakse mõtetega valitsuskabinetti juunis ja ehk on siis mingisugust otsust oodata," lausus Voltenberg.

Kliimaministeerium ütleb, et enne juunit midagi ei selgu.

"Pärnu lennujaama osas on erinevad variandid laual, nii sulgemine, rendiettepanek, omavalitsusega koostöös (lennujaamale) rakenduse leidmine. Kui me võtame näiteks paralleeli Tartuga, siis küsimus ei ole ainuüksi lennujaama opereerimises. Pärnu lennujaam on ka täna väga hästi hallatud ja opereeritud, küsimus on selles, et seal ei ole regulaarseid lende," lausus kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.