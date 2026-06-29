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Pärnu lennujaama tulevik seisab valitsuse otsuste taga

Eesti
Pärnu lennujaam.
Pärnu lennujaam. Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Eesti

Pärnu linnavalitsus pole riigilt saanud ligi kahe kuu jooksul selget vastust küsimusele, mida teha Pärnu lennujaamaga. Kliimaministeeriumi kantsleri Sander Salmu sõnul ei vasta see aga tõele ning valitsus arutab seda esimesel võimalusel.

Kuna regulaarlendudeta Pärnu lennujaama puhul on üheks variandiks selle sulgemine, saatis Pärnu linnapea mai alguses neljale ministeeriumile kirja. Seal palus linn kliimaministeeriumil enne sulgemisotsuse tegemist kaaluda ka muid variante ning regionaal-, kaitse- ja siseministeeriumilt valdkondlikku toetust, et lennuvälja saaks kasutada. Reedel saatis linnapea ministeeriumidele uue kirja, sest pea kahe kuu jooksul on linnale vastanud vaid kaitseministeerium, mis toetab lennujaama säilitamist, sest see on riigikaitsele oluline.

"Hea halduse tava on siiski selline, et mitte mina linnapeana ei pea kirjutama ja meelde tuletama ministeeriumitele, et me ootame siiski nii olulises strateegilises küsimuses ministeeriumite seisukohti, vaid et meid ka vahepeal informeeritakse. Ka meil on vaja oma samme astuda. Meil on vaja ka eelarvet planeerida. Ka meil on küsimused, millele oodatakse vastuseid," lausus Pärnu linnapea Kristel Voltenberg.

Ka pole linnapea rahul, et omavalitsust pole otsustamisse piisavalt kaasatud. Samuti pole endiselt teada, millal arutab lennujaama tulevikku valitsus, millele kliimaministeerium esitas juuni keskel regionaalsete lennujaamade arenguplaani.

Siseministeeriumist põhjendati linna kirjale vastamata jätmist sellega, et tegemist pole nende haldusalaga ja sellest anti linnale ka teada. Regionaalministeeriumist tõdeti, et kirjale on vastamata, kuid Ruhnu ühenduse pärast on Pärnu lennujaam tähtis ja plaan on siiski vastata. Kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu lükkas linnapea kriitika tagasi, sest tema sõnul on linnavalitsust arengutega kursis hoitud.

"Et Pärnu justkui oleks olnud infosulus, sellega ei saa kindlasti nõustuda. Pärnu on kaasatud olnud erinevatesse aruteludesse nii linnapea kui linnavolikogu esimehe tasemel, on kohtutud ministriga, on saadetud ametlikke kirju, ka lihtkirjalikke vastuseid," ütles Salmu.

Salmu sõnul valitsus juunis regionaalsete lennujaamade tulevikku arutada ei jõudnud, kuid seda tehakse esimesel võimalusel.

"Väga keeruline on anda kindlat lubadust, et mis hetkel, mis teema valitsuskabineti päevakorda tuleb. Oleks ennatlik ette öelda, et võetakse suund sulgemisele. Kindlasti see ei ole diskussiooni nii-öelda rõhukoht ja Pärnu on omapoolsed nägemused ja ettepanekud esitanud," lisas Salmu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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