Kagu-Eesti metsadest võib juba leida mürkleid

Kuna seenegurmaanide jaoks on kevadine seenehooaeg alanud, siis ka Läti piiri ääres Paganamaal elav Marje Mürk, kes tunneb oma kodukandi seenemetsi väga hästi, ei pea palju vaeva nägema, et leida üles mürklite kasvukoht.

"Mürklitega on nii, et sa ei lähe neid metsa otsima kasvukoha järgi, vaid sa leiad koha ja jätad meelde, sest nad kasvavad seal mitmeid aastaid. Vaadata tasuks teeääri, metsaääri, langiääri. Väga maitsvad seened, minu arvates jätkuvalt maailma kõige maitsvamad , ja neid ei pea kupatama, ja nad on nii puhtad, et neid ei pea pesema," lausus seenehuviline Marje Mürk.

Kui sa kirjeldaksid nende maitset?

"Ma ütleksingi, et neil on mürkli maitse, mis on ääretult hea ja kui sa pole proovinud, siis sa ei saagi teada. Võrreldakse ka trühvliga, aga ma ei ole trühvlit söönud ja ei oska seda kinnitada," ütles Mürk.

Selleks, et mürklid ja ka teised kevadseened saaksid paremini kasvada, oleks vaja rohkem vihma,

"Kevadseentele tegelikult jahe ilm meeldib, sest nemad ei kannata põuda, mis meil praegu on. Nad on tundlikud päikesepõletusele, külma nad ülearu ei pelga, eelmise aasta mürklid siinsamas kohas natuke heina sees. Aga lagedal elasid ka miinus üheksa kraadi üle ja polnud neil häda midagi," lausus Mürk.