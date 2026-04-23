Meedia: kurjategijad pääsesid ligi Saksa parlamendi juhi Signali kontole

Väljaanne Der Spiegel kirjutab, et Klöckner on järjekordne andmepüügilaadse (inglise keeles phishing) küberrünnaku ohver. Selle käigus õnnestus häkkeritel pääseda ligi tema sõnumirakenduse Signal kontole.

Viimane rünnak võib olla osa laiemast kampaaniast, mis sihib Euroopa poliitikuid ja ametnikke. Saksamaa julgeolekuasutused kahtlustavad, et rünnakute taga võivad olla Venemaaga seotud rühmitused.

Klöckner ise osales Signali grupivestluses konservatiivse kristlik-demokraatliku liidu (CDU) juhatuse liikmetega. Samasse gruppi kuulub ka kantsler Friedrich Merz.

Der Spiegeli teatel ei ole tõendeid, et Merzi telefon või tema konto oleks kuidagi kompromiteeritud või ohustatud. Väljaanne aga teatas, et vähemalt ühe teise CDU poliitiku konto sattus samuti ohtu.

Aprilli alguses hoiatasid Euroopa luureagentuurid andmepüügikampaania eest, mille käigus Venemaa häkkerid esinesid võltsitud Signali tugivestlusrobotina, et petta kasutajatelt välja nende PIN-koode.