Tarbijate kindlustunnet hakkabki mõõtma statistikaamet

Statistikaamet hakkab alates maist Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) asemel mõõtma tarbijate ja ettevõtete kindlustunnet ehk viima läbi konjunktuuribaromeetreid. Konjunktuuriinstituut sattus varem valitsuse kriitika alla, sest ettevõtte mõõdetud kindlustunne oli liialt madal.

Kui veel märtsis oli väga tõenäoline, et statistikaamet konjunktuuriinstituudilt tarbijakindluse mõõtmise üle võtab, siis nüüdseks on amet Euroopa Komisjoniga jõudnud lepingu sõlmida ja asubki kindlustunnet mõõtma. Täpsemalt lubab statistikaamet oma plaane avada esmaspäeval.

Konjunktuuriinstituuti on Reformierakonna juhitud valitsused aastaid kritiseerinud, sest valitsuse liikmete hinnangul on ettevõtte mõõdetud tarbijakindlus olnud liialt madal.

Sihtasutus Liberaalne Kodanik (SALK) hindas 2025. aastal, et kui Eesti Konjunktuuriinstituut 2022. aastal metoodikat muutis, oleks see ka pidanud mõnda aega kaht metoodikat kõrvuti jooksutama, et aru saada, kas muutuse tõttu ka midagi struktuurset andmetes muutus.

Statistikaamet on varem öelnud, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovitas statistikaametil seireuuringute tegemise enda kanda võtta ja kuna aprilliga Eesti Konjunktuuriinstituudi ja Euroopa Komisjoni leping lõppeb, pöörduski amet Komisjoni poole oma pakkumisega.

Statistikaamet on varem lubanud võimalikult lähedase metoodikaga kindlustunde mõõtmist jätkata, kuid igal juhul tähendab muutus andmereas katkestust.