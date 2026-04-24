Norra keelustab sotsiaalmeedia alla 16-aastastele

Ühtlasi pannakse tehnoloogiaettevõtetele vastutus kasutajate vanuse kontrollimise eest.

"Me kehtestame selle seaduse, sest me tahame lapsepõlve, kus lapsed saavad olla lapsed. Mängu, sõprussuhteid ja igapäevaelu ei tohi üle võtta algoritmid ja ekraanid," ütles peaminister Jonas Gahr Støre.

"See on oluline meede laste digitaalse elu kaitsmiseks," lisas peaminister.

Mitmed Euroopa riigid, näiteks Prantsusmaa, Hispaania ja Taani on juba teatanud, et kehtestavad sotsiaalvõrgustike jaoks digitaalse täisealisuse piiri ning teised, nagu Austraalia ja Türgi, on seda juba teinud.

Ka Euroopa Komisjon on selgelt väljendanud oma otsustavust võtta meetmeid laste ja noorukite kaitsmiseks. Aprilli keskel esitles komisjon vanuse kontrollimise rakendust, mis tehakse peagi kättesaadavaks Euroopa kodanikele.

"Ma eeldan, et tehnoloogiaettevõtted tagavad vanusepiirangust kinnipidamise. Lastele ei saa jätta vastutust hoiduda platvormidest, mida neil ei ole lubatud kasutada," lisas Norra digiteerimis- ja avaliku halduse minister Karianne Tung.

"See vastutus lasub neid teenuseid pakkuvatel ettevõtetel. Nad peavad rakendama tõhusa vanusekontrolli ja järgima seadust esimesest päevast alates," lisas minister.