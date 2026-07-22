Prantsusmaa keelab alla 15-aastastele juurdepääsu sotsiaalmeediale

"Prantsusmaa on Euroopas teerajajaks meie laste ja teismeliste kaitsmisel," ütles president Emmanuel Macron. Ta tänas parlamendisaadikuid seaduseelnõu heakskiitmise eest.

"Põhiseadusnõukogu peab nüüd selle kohta otsuse langetama ja seejärel on aeg tegutseda, et see meede ellu viia ja meie lapsi internetis kaitsta," lisas Macron.

Pärast seda, kui senat kiitis seaduseelnõu varem teisipäeval heaks häältega 243-2, võtsid rahvusassamblee liikmed selle vastu 279 poolt- ja 81 vastuhäälega.

Keeld rakendub kahes etapis, kusjuures alla 15-aastastel keelatakse uute kontode loomine alates 1. septembrist. Juba olemasolevatele kontodele hakkab keeld kehtima alates 2027. aasta jaanuarist.

Digivaldkonna minister Anne Le Henanff ütles enne hääletust, et ajakava on realistlik, kuna vanuse kontrollimise vahendid on juba olemas ja teised on veel väljatöötamisel ning platvormide kohustus on reeglid kehtestada.

"Nelja kuu jooksul peame kõik Prantsusmaal oma vanust tõestama," ütles Anne Le Henanff ajakirjanikele.

"Kui keegi on alla 15-aastane, suletakse konto," lisas Anne Le Henanff.

Meetme jõustamine septembriks tagaks ka selle, et seaduseelnõu üks säte, mobiiltelefonide keelustamine keskkoolides, jõustub Prantsusmaal uue kooliaasta alguses.

Euroopa Komisjon on avalikustanud ka vanuse kontrollimise rakenduse, mida EL-i liikmesriigid, sealhulgas Prantsusmaa, on viimastel kuudel katsetama hakanud.

Eelmise aasta detsembris sai Austraaliast esimene riik maailmas, mis nõudis TikTokilt, YouTube'ilt, Snapchatilt ja teistelt tippsaitidelt alla 16-aastastele kuuluvate kontode eemaldamist, ähvardades vastasel juhul suurte trahvidega.