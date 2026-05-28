Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga

Jonas Gahr Støre ja Emmanuel Macron Autor/allikas: SCANPIX/POOL/AFP/Christophe PETIT TESSON
Norra liitub Prantsusmaa plaaniga teha tuumaheidutuse vallas Euroopa riikidega tihedamat koostööd, teatasid kahe riigi juhid.

See, et algatusega liitub traditsiooniliselt USA-ga väga tihedalt seotud Norra, on järjekordne näide sellest, kuidas Euroopa riigid Venemaa Ukraina-sõja ja USA president Donald Trumpi valitsuse usaldusväärsust puudutavate murede valguses oma julgeolekustrateegiaid ümber hindavad, märgib Politico.

"Koos üheksa teise Euroopa riigiga osaleb Norra teie algatuses, mis keskendub sellele, kuidas Prantsusmaa tuumarelvad saavad panustada Euroopa julgeolekusse ja heidutusse," ütles Norra peaminister Jonas Gahr Støre Pariisis ajakirjanikele.

"Venemaa suurim tuumaarsenal asub Kaug-Põhjas, vaid mõne kilomeetri kaugusel Norrast," märkis peaminister ja lisas, et Norra toetub oma julgeoleku tagamisel jätkuvalt eelkõige NATO-le.

Prantsusmaa president teatas 2. märtsil, et Saksamaa, Poola, Kreeka, Holland, Belgia, Taani ja Rootsi nõustusid arutama Pariisiga tuumakoostööd. 

Koostöö võib hõlmata ühiseid tuumaõppusi, infovahetust ning lõppkokkuvõttes ka tuumarelva kandmiseks võimeliste Prantsuse hävituslennukite Rafale võimalikku ajutist paigutamist liitlasriikidesse – kontseptsiooni, mida prantslased nimetavad "eelpaigutatud tuumaheidutuseks".

Alates tollest ajast on mõne riigiga juba alustatud rangelt salastatud kõnelusi selle üle, mida koostöö täpselt hõlmab, kinnitasid kaks ametnikku väljaandele Politico.

Prantsusmaa president Emmanuel Macroni teatel allkirjastasid Pariis ja Oslo kolmapäeval ka laiaulatusliku kahepoolse kaitse- ja julgeolekuleppe – niinimetatud Narviki lepingu –, mis sisaldab vastastikuse abi klauslit, tihedamat dialoogi relvajõudude vahel ning koostööd õhutõrje, kosmose ja Arktika julgeoleku valdkonnas. 

Viimastel aastatel on Prantsusmaa president taotlenud riigi kaitsekoostöö tihendamist Põhjamaade, sealhulgas Taani, Soome ja Rootsiga.

Støre sõnas kolmapäeval varem Norra uudisteagentuurile NTB, et Norra astub selle sammu Euroopa julgeolekupoliitilist olukorda silmas pidades. "Siia hulka kuulub Venemaa ulatuslik taasrelvastumine, sealhulgas tuumavaldkonnas, ning asjaolu, et Venemaa peab täiemahulist sõda teise Euroopa riigi vastu," lausus ta.

Peaminister lisas, et rahuajal Norra pinnale tuumarelvi ei paigutata.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

