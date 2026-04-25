Peipsiäärse Sibulatee kodud võõrustasid külalisi
Peipsiäärse Sibulatee piirkonna õued ja kodud avasid laupäeval uksed, et pakkuda külalistele kohalikke maitseid. Varnjas toimus laat, kus oli valikus nii kohalik toit kui ka klassikaline laadakaup. Puhvetite hittroad olid valmistatud kalast ja sibulast.
"Vorsti sisse olen pannud koha, haugi ja latika. Kõik on puhastatud, läbi hakklihamasina lastud ja muidugi on seapekki ka sees, muidu jääb kalavorst liiga kuivaks," selgitas Kalapuhveti pidaja Piret.
Külastajad kiidavad kohalikku kerget ja puhta maitsega suppi. Paljusid meelitab piirkonda just Peipsi-äärne toit, kultuur ja ajalugu.
