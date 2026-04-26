Ida-Virumaal toimus raske bussiõnnetus

Teade raskest liiklusõnnetusest tuli veidi enne kella 15. Politsei, pääste ja kiirabi reageerib suurte jõududega.

Ida prefektuuri operatiivjuht Silver Pälsingu sõnul on teateid mitmetest vigastatutest.

Maantee on suletud ja politsei palub võimalusel piirkonda vältida ja kasutada ümbersõiduks teisi teid. Kohapeal palutakse järgida liiklusreguleerijate juhiseid.

Liiklusõnnetus Ida-Virumaal. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Ilmateenistuse teatel sadas hommikul Eesti põhja-, kesk- ja idaosas vihma, lörtsi ja lund ning suuremad maanteed on märjad või lumised ja väiksemad teed võivad olla on lumised ja raskesti läbitavad ning väga libedad.

Ilmateenistus soovitas Ida- ja Kagu-Eestis pühapäeval suverehvidega liiklusesse mitte minna.

Kuna tugev tuul murdnud teedele mitmeid puid, siis tasub eriti kõrvalmaanteedel liigeldes olla tähelepanelik.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab pühapäeval kohati lund, lörtsi ning vihma ja puhub tuul puhanguti kuni 24 m/s. Õhutemperatuur jääb päeval 3 ja 7 kraadi vahele.