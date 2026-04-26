Lume ja libeduse tõttu sõitis Kohtla-Järve juures buss kraavi

Kohtla-Järve lähistel sõitis buss kraavi.
Eesti

Laupäeva õhtul alanud lumesadu ning tugev tuul on mitmel pool Eesti puid teedele lükanud ning libeduse tõttu on toimunud ka mitu liiklusõnnetust, kus ühes sai ka kolm inimest viga.

Päästjad on saanud alates öösel kella kahest kuni kella 11-ni hommikul kutsutud kohale 17 liiklusõnnetusele. Tõsisem neist juhtus kell 10.29, kus Kohtla-Järvel sõitis teelt välja liinibuss. Õnnetuses sai viga kolm inimest, üks inimene viidi tervisekontrolliks haiglasse, teatas päästeameti pressiesindaja pühapäeval ERR-ile.

Lisaks on mitmel pool puud tugeva tuule tõttu teedele kukkunud. Lõige enam on pidanud päästjad käima teedelt puid eemaldamas Lääne-Virumaal (7 korral) ja Harjumaal (5 korral).

Samal ajal said päästjad just kell 11.08 väljakutse Pärnumaale Tori valda, kus kuusehekkide juures põleb kulu.

Ilmateenistuse teatel sadas hommikul Eesti põhja-, kesk- ja idaosas vihma, lörtsi ja lund ning suuremad maanteed on märjad või lumised ja väiksemad teed võivad olla on lumised ja raskesti läbitavad ning väga libedad.

Ilmateenistus soovitas Ida- ja Kagu-Eestis pühapäeval suverehvidega liiklusesse mitte minna.

Kuna tugev tuul murdnud teedele mitmeid puid, siis tasub eriti kõrvalmaanteedel liigeldes olla tähelepanelik.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab pühapäeval kohati lund, lörtsi ning vihma ja puhub tuul puhanguti kuni 24 m/s. Õhutemperatuur jääb päeval +3 ja +7 kraadi vahele.

Toimetaja: Mait Ots

Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

Carolina võitles end Stanley karikavõistlustel teise ringi

Ukraina süütas õhurünnakuga Venemaa ühe suurima naftatöötlemistehase Uuendatud

Villu Veski: eheda muusikaga pääsed igal pool maailmas inimhingele ligi

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

Lume ja libeduse tõttu sõitis Kohtla-Järve juures buss kraavi

Koreograaf Eveli Ojasaar soololavastusest: häbi on väga füüsiline nähtus

Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

Tanja: elu hakkab jälle ülespoole minema

Valge Maja korrespondentide õhtusöögil toimus tulistamine Uuendatud

Suri ansambli Karavan asutajaliige Agu Tammeorg

Ukraina süütas õhurünnakuga Venemaa ühe suurima naftatöötlemistehase Uuendatud

Sõja 1522. päev: Venemaa korraldas ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

Meta koondab 10 protsenti töötajatest

Meedia: Trump tühistas kohtumise Iraaniga Pakistanis Uuendatud

Galerii: meeleavaldus Tallinnas kutsus üles tugevdama metsade kaitset

USA energiaeksport purustab Iraani sõja taustal rekordeid

Norstati küsitlus: inimesed eelistavad EOK presidendina Noolt Kaljulaidile

Ant Nurhan: mõned Türgis elavad sugulased peavad mind ülbeks

Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

Carolina võitles end Stanley karikavõistlustel teise ringi

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

Koreograaf Eveli Ojasaar soololavastusest: häbi on väga füüsiline nähtus

Kellegi teise kehastus. Intervjuu Cate Blanchettiga

Arvustus. Elu, making of

Vilen Künnapu: Tallinnas on palju mittemidagiütlevat arhitektuuri

Villu Veski: eheda muusikaga pääsed igal pool maailmas inimhingele ligi

Tanja: elu hakkab jälle ülespoole minema

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Alo Mattiisenile

Ant Nurhan: mõned Türgis elavad sugulased peavad mind ülbeks

Breemenis toimus jazzitalentide festival Jazzahead

Tartus Maamessil said inimesed võtta mõõtu seakisa jäljendamises

Täna oli avatud kalasadamate päev

Päevakaja (25.04.2026 18:00:00)

Päevakaja (24.04.2026 18:00:00)

Via Baltica neljarajaliseks ehitamine käib veerandsajal kilomeetril

Euroopa Liit mõtleb vastastikuse kaitse klausli sisustamisele

Raadiouudised (24.04.2026 15:00:00)

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu

Laupäev tuleb vihmane

