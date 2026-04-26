Lume ja libeduse tõttu sõitis Kohtla-Järve juures buss kraavi

Laupäeva õhtul alanud lumesadu ning tugev tuul on mitmel pool Eesti puid teedele lükanud ning libeduse tõttu on toimunud ka mitu liiklusõnnetust, kus ühes sai ka kolm inimest viga.

Päästjad on saanud alates öösel kella kahest kuni kella 11-ni hommikul kutsutud kohale 17 liiklusõnnetusele. Tõsisem neist juhtus kell 10.29, kus Kohtla-Järvel sõitis teelt välja liinibuss. Õnnetuses sai viga kolm inimest, üks inimene viidi tervisekontrolliks haiglasse, teatas päästeameti pressiesindaja pühapäeval ERR-ile.

Lisaks on mitmel pool puud tugeva tuule tõttu teedele kukkunud. Lõige enam on pidanud päästjad käima teedelt puid eemaldamas Lääne-Virumaal (7 korral) ja Harjumaal (5 korral).

Samal ajal said päästjad just kell 11.08 väljakutse Pärnumaale Tori valda, kus kuusehekkide juures põleb kulu.

Ilmateenistuse teatel sadas hommikul Eesti põhja-, kesk- ja idaosas vihma, lörtsi ja lund ning suuremad maanteed on märjad või lumised ja väiksemad teed võivad olla on lumised ja raskesti läbitavad ning väga libedad.

Ilmateenistus soovitas Ida- ja Kagu-Eestis pühapäeval suverehvidega liiklusesse mitte minna.

Kuna tugev tuul murdnud teedele mitmeid puid, siis tasub eriti kõrvalmaanteedel liigeldes olla tähelepanelik.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab pühapäeval kohati lund, lörtsi ning vihma ja puhub tuul puhanguti kuni 24 m/s. Õhutemperatuur jääb päeval +3 ja +7 kraadi vahele.