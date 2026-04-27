Soome regulaator nõuab energiafirmalt turumanipulatsiooni eest trahvi

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et 2023. aastal esitas Rootsi energiafirma Kinect Energy turule eksitava pakkumise ning Soome energiaregulaator taotleb kohtult ettevõttele üheksa miljoni euro suurust trahvi turumanipulatsiooni eest.

Kinect Energy paiskas mõni aasta tagasi Soome elektrituru kaosesse, pakkudes turule nii palju elektrit, et see viis keskmise hinna negatiivseks.

Ettevõte pakkus elektrit ilma hinnapiirita, mis tõrjus turult ligi pooled müügipakkumised. Ettevõttel ei olnud tegelikult nii palju elektrit, kui nad pakkusid. Viga ohustas kogu elektrisüsteemi ja mõjutas elektrienergia hinda ka väljaspool Soomet.

Soome regulaator Energiavirasto leidis eelmise aasta detsembris, et ebaõige pakkumine andis elektrienergia pakkumise kohta valesid või eksitavaid signaale. Regulaatori hinnangul oli tegemist turumanipulatsiooniga (EL-i REMIT reeglite rikkumine).

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et tegemist on esimese korraga, kui regulaator on teinud ettepaneku määrata REMIT-määruse rikkumise eest trahv.

See on esimene kord, kui Energiaamet on teinud ettepaneku määrata REMIT-määruse rikkumise eest trahv. Kavandatud 9,25 miljoni euro suurune makse vastab 5,5 protsendile Kinect Energy Swedeni 2023. aasta käibest. Turumanipulatsiooni keelu rikkumise eest määratav maksimaalne trahv on kuni kümme protsenti. Kui kohus trahvi määrab, makstakse see välja Soome riigile.