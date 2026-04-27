Lõuna-Eesti väiketootjad alustavad turismihooaega

Kuigi ilm mängib trikke ja turismishooaeg alles kogub tuure, on paljud väiketootjad ja käsitöölised juba valmis hooaega alustama. See tähendab, et läbi talve on puhkamise kõrvalt tehtud ikka usinalt tööd, et eelmise hooaja lõpus tühjaks ostetud riiulid oleks jälle kaupa täis.

"Minul on pood kaupa täis, ootab ostjaid, mul on tellitud suveks TommiRentist vetsud valmis, mul on korvid leti peal, et inimesed saaks oma kauba sisse panna. Mina olen valmis," ütles Vana Jüri Seebikoja seebimeister Silver Hüdsi.

Silver Hüdsi valmistab Saatse külje all Kolossovas juba 16. aastat seepe ja müüb neid sealsamas kodutalus. Tema käte vahel valminud seepidesse jõuavad nii kohapealsed loodusvarad kui ka reaktsioonid ühiskonnas toimuvale. Tänavuse eriseebi jaoks sai Silver inspiratsiooni pikalt välismaal viibinud ja kodumaale naasnud pojalt, kes tõi kodutallu Jaapani Ikigai filosoofia.

"Aga mul on pigem see Ikigai, mis on nagu selline peen Jaapani filosoofia, kuidas elada edasi selles maailmas, mis täna on, et olla rõõmus, leida endale need väljundid, kuidas elada tervelt ja kaua," rääkis Hüdsi.

Hüdsi sõnul on tema uus seep juba tänu sotsiaalmeediale jõudnud ka Jaapani tellijateni. Aga kas huvilised ka temani jõuavad nüüd mil Saatse tee on kinni?

"Ise ei muretse. Mul on klientuur ikkagi paigas selle 15 aastaga ja ma loodan, et pooled neist ikkagi tulevad ja käivad," lausus Hüdsi.

Samamoodi on tehtud algavaks hooajaks ettevalmistusi Piusa Savikojas, kus tegutsevad keraamikud Signe ja Meelis Krigul.

"Hooaeg lõpeb augusti keskpaigal ära siis, kui letid hakkavad hõredaks jääma ja lettide all olevad kastid on tühjaks saanud ja siis tuleb talvine hooaeg. Tuleb jälle kastid täis teha ja letid ka. Nüüd võib jälle uus hooaeg peale hakata," ütles Meelis Krigul.

Kogu ettevõtmise edukust mõõdetakse siin mitte klientide arvu, vaid selle järgi, kui tühjad on sügiseks riiulid.

"Alati tullakse, küsitakse, kuidas teil läheb ja kuidas te siin metsas hakkama saate. Just nimelt - me saame hakkama. Kui mul oleks siin lihtsalt keraamikapood, siis ma ilmselt ei saaks sellega kuidagi elatud, aga see inimene tahab seda elamust ka saada, et ta näeb meistreid ja näeb töö tegemist ja see on nagu see, mis selle selle äri kontseptsiooni tööle ka paneb," rääkis Krigul.

"Minul on niimoodi, et kujunenud välja nende aastatega see, et minul ei ole tähtis, mitu inimest käib poes. Minul on tähtis, mitu seepi läheb välja poest," ütles ka Silver Hüdsi.