Vene kohus kuulutas riigi peamise LGBTQ õigusorganisatsiooni äärmuslikuks

Vene kohus tunnistas esmaspäeval riigi peamise LGBTQ õigusorganisatsiooni äärmuslikuks, keelustades sellega organisatsiooni tegevuse ja avades tee selle toetajate vastutusele võtmiseks.

Venemaa on juba aastaid LGBTQ organisatsioone taga kiusanud, kuid on muutunud veelgi vaenulikumaks pärast 2022. aastal alustatud täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Esmaspäeval rahuldas Peterburi kohus Venemaa justiitsministeeriumi hagi, millega taotleti riigi peamise LGBTQ õigusi kaitsva mittetulundusühingu Russian LGBT Networki äärmuslikuks tunnistamist.

"Ühiskondlik liikumine on tunnistatud äärmuslikuks organisatsiooniks ja selle tegevus on Venemaal keelatud," teatas kohtu pressiteenistus Telegramis.

Kohtuistung toimus kinniste uste taga.

Äärmuslikuks tunnistamine võib tähendada, et igaüht, kes on rühmitusega seotud, ähvardab aastatepikkune vanglakaristus äärmusliku organisatsiooni toetamise eest, mis on Venemaa karistusseadustiku kohaselt võrdne terrorismi süüdistustega.

Amnesty International mõistis veebruaris teravalt hukka justiitsministeeriumi taotluse organisatsioon äärmuslikuks tunnistada.

"See samm peegeldab Kremli teadlikku strateegiat legitimeerida ja relvana kasutada homofoobiat oma rünnakus eriarvamuste ja võrdsuse vastu," ütles Marie Struthers, Amnesty Internationali Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia direktor.