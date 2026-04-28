Kapo kahtlustab politseinikku altkäemaksu võtmises

Kaitsepolitseiamet (kapo) esitas politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo grupijuhile kahtlustuse, et too võttis tööalaste andmete avaldamise eest alkäemaksu. Lisaks kahtlustatakse politseinikku narkokuriteos ja jälitusandmete lekitamises.

Kahtlustuse kohaselt on 32-aastane politseiametnik avaldanud kriminaalasja kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse käigus kogutud andmeid, mille tõttu asusid narkokuriteos kahtlustatavad kriminaalmenetlusest kõrvale hoidma ja põgenesid Eestist.

Samuti esitas kapo politseinikule kahtlustuse, et ta võis tööalaste andmete ebaseadusliku avaldamise eest võtta altkäemaksu.

Narkokuriteo kahtlustus seisneb selles, et ta on esialgsetel andmetel teadlikult toetanud nii rahaliselt kui ka muul moel narkokuritegudes kahtlustatavat, kelle tegevusest narkootiliste ainete müümisel sai ametnik vastutasuks raha.

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuröri Gerd Raudsepa sõnul tuleb niivõrd kaaluka kahtluse korral viia läbi põhjalik ja igakülgne uurimine.

"Kahtlustus puudutab ühe politseiametniku tegevust. Kogume koostöös kaitsepolitsei ja Lõuna prefektuuriga vajalikud tõendid, et selgitada välja, kas ja mil määral ametnik oma ametikohustusi kuritarvitas," ütles Raudsepp.

Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse käigus muutuda. Ametnik on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud ja kaitsepolitsei viib läbi menetlustoiminguid.

PPA Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rain Vosmani sõnul tuvastati ametikohustuste kuritarvitamise kahtlusega ametnik PPA sisemise järelevalve käigus ning sellest teavitati kapot.

"Tegutsesime kohe, kui tekkis kahtlus, et meeskonnas võib olla inimene, kes töötab politseisüsteemis meile vastu. Pingutasime, et selline tegevus lõpetada ning jätkame partneritega koostööd, et selgitada välja kahtlustatava politseiametniku kuriteo võimalik ulatus. Usaldus on politseitöö alus. Seda on rängalt rikutud, mistõttu ei saa see inimene politsei ridades jätkata," ütles Vosman.

Kohtueelset menetlust viib läbi kapo ning menetlust juhib majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur.