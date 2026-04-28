Saksamaa plaanib kehtestada suhkrumaksu

Kavandatavat suhkrumaksu vaatas märtsis üle töörühm, kuhu kuulusid valitsevate konservatiivide ja vasaktsentristliku Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) seadusandjad.

Samal ajal on põhieelarvele survet avaldanud loid majandus ning kavandatud kaitsekulutuste tõus.

Saksamaa kavatseb kantsler Friedrich Merzi juhtimisel taristu uuendamiseks ja majanduse turgutamiseks täiendavalt laenata, kasutades selleks väljaspool põhieelarvet uute investeeringute jaoks loodud erifondi vahendeid.

Uute eelarveprognooside kohaselt kavatseb Berliin 2027. aastal oma põhieelarvesse laenata 110 miljardit eurot, võrreldes 98 miljardiga sel aastal ja 66,9 miljardiga 2025. aastal.

Mõned karastusjookide tootjad on teistes riikides sarnastele meetmetele reageerinud suhkrusisalduse vähendamisega ning kunstlike magusainete kasutuse suurendamisega.

