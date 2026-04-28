Saksamaa plaanib kehtestada suhkrumaksu
Saksamaa valitsus kavatseb kehtestada eelarvepuudujäägi leevendamiseks suhkrumaksu, selgub teisipäeval uudisteagentuuri AFP nähtud eelnõust.
Maks lisatakse eeldatavasti 2027. aasta eelarvesse.
Mõned karastusjookide tootjad on teistes riikides sarnastele meetmetele reageerinud suhkrusisalduse vähendamisega ning kunstlike magusainete kasutuse suurendamisega.
Uute eelarveprognooside kohaselt kavatseb Berliin 2027. aastal oma põhieelarvesse laenata 110 miljardit eurot, võrreldes 98 miljardiga sel aastal ja 66,9 miljardiga 2025. aastal.
Saksamaa kavatseb kantsler Friedrich Merzi juhtimisel taristu uuendamiseks ja majanduse turgutamiseks täiendavalt laenata, kasutades selleks väljaspool põhieelarvet uute investeeringute jaoks loodud erifondi vahendeid.
Samal ajal on põhieelarvele survet avaldanud loid majandus ning kavandatud kaitsekulutuste tõus.
Kavandatavat suhkrumaksu vaatas märtsis üle töörühm, kuhu kuulusid valitsevate konservatiivide ja vasaktsentristliku Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) seadusandjad.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: BNS/AFP