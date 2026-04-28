Saksamaa plaanib kehtestada suhkrumaksu

Friedrich Merz
Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Annegret Hilse
Saksamaa valitsus kavatseb kehtestada eelarvepuudujäägi leevendamiseks suhkrumaksu, selgub teisipäeval uudisteagentuuri AFP nähtud eelnõust.

Maks lisatakse eeldatavasti 2027. aasta eelarvesse.

Mõned karastusjookide tootjad on teistes riikides sarnastele meetmetele reageerinud suhkrusisalduse vähendamisega ning kunstlike magusainete kasutuse suurendamisega.

Uute eelarveprognooside kohaselt kavatseb Berliin 2027. aastal oma põhieelarvesse laenata 110 miljardit eurot, võrreldes 98 miljardiga sel aastal ja 66,9 miljardiga 2025. aastal.

Saksamaa kavatseb kantsler Friedrich Merzi juhtimisel taristu uuendamiseks ja majanduse turgutamiseks täiendavalt laenata, kasutades selleks väljaspool põhieelarvet uute investeeringute jaoks loodud erifondi vahendeid.

Samal ajal on põhieelarvele survet avaldanud loid majandus ning kavandatud kaitsekulutuste tõus.

Kavandatavat suhkrumaksu vaatas märtsis üle töörühm, kuhu kuulusid valitsevate konservatiivide ja vasaktsentristliku Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) seadusandjad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

21:27

Mistra võitis otsustava mängu ja pääses käsipallifinaali

21:25

Saaremaa, Lääne- ja Ida-Virumaa on endiselt kõrge riskiga seakatku piirkonnad

21:24

Kolmapäev püsib sajuta

21:23

Ministeerium koolipäeva algusaega kontrollima ei hakka

21:21

Läti riigisekretär on peaministri lennureiside tõttu kohtupingis

21:12

Randpere: Karisel tagasivalimiseks hääli ei ole

20:54

Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

20:47

Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist Uuendatud

20:39

Saksamaa plaanib kehtestada suhkrumaksu

20:09

AÜE lahkub naftakartellist OPEC Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:57

Karis: Euroopa tegi Ukraina sõja alguses vea

27.04

Tehisintellekt on võtnud tõlkijatelt töö

20:47

Ukraina ründas Vene naftahoidlaid enne eelmiste põlengute kustutamist Uuendatud

10:10

Prokuratuur laseks telefonikelmide võrgustiku juhi 8,5 miljoni tasumisel vabaks

06:50

WSJ: Iraan on kuhjuva toornafta tõttu hädas

20:09

AÜE lahkub naftakartellist OPEC Uuendatud

27.04

Kersti Kaljulaid: alahindasin iseenda kui vapilooma väärtust Uuendatud

15:00

Kreml üritab tänavu Moskvas 9. mai paraadi korraldada

27.04

Soomes võib elumaja kõrvalises asukohas osta odavamalt kui Eestis

27.04

Lihtne pesuvahend teeb puuviljad putukamürgist puhtaks

