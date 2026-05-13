Saksa autotööstus hoiatab: 2035. aastaks võib kaduda 225 000 töökohta

Brasiilia president Luiz Inácio Lula da Silva (keskel) ja tema abikaasa külastasid tänavu aprillis Volkswageni tehast Wolfsburgis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Lisi Niesner
Saksamaa autotööstuse liit VDA teatas kolmapäeval, et riigi autotööstus jääb ilma veel kümnetest tuhandetest töökohtadest lisaks varem kardetule.

Aastatel 2019–2025 on Saksa autotööstuses juba kadunud umbes 100  000 töökohta. VDA varasem prognoos ütles, et aastatel 2019–2035 kaob kokku 190  000 töökohta.

Uus, seniarvatust halvem stsenaarium aga tähendaks, et aastate 2019 ja 2035 vahel väheneb tööhõive Saksa autotööstuses kokku ligikaudu 225  000 inimese võrra. Töökohad ei säili, kui Euroopa Liit ei muutu tehnoloogiasõbralikumaks ega paranda Saksamaa konkurentsivõimet.

"Tingimused halvenevad märgatavalt," ütles VDA president Hildegard Müller, tuues tööstuse probleemidena esile kõrged maksud ja tasud, kallid energiahinnad, suured tööjõukulud ning liigse bürokraatia.

VDA andmetel ohustavad Saksamaal paljusid töökohti ka kehtivad ELi autopargi CO₂-eeskirjad sõiduautodele ja kaubikutele, mis lubavad alates 2035. aastast registreerida vaid akuelektri- ja kütuseelemendiga sõidukeid.

Liidu hinnangul aitaks töökohti säilitada laiem tehnoloogiline valik, kuhu kuuluks näiteks pistikhübriidid, sõiduulatuse pikendajad ja taastuvkütustel töötavad sisepõlemismootorid.

Saksa ja Euroopa teiste riikide autotööstust ohustab tänavu kevadel ka USA president Donald Trumpi plaan tõsta EL päritolu autode tollitariife. Trump lubas, et Euroopa autodelt ja veokitelt hakatakse võtma 25% tollimaksu varem kokkulepitud 15% asemel.

Mai algul kutsus VDA president Hildegard Müller üles Ühendriike ja euroliitu alustama kiiresti läbirääkimisi ning austama olemasolevat kaubanduslepet.

Müller ütles, et täiendavate tollimaksude kulu oleks tohutu ning mõjutaks tõenäoliselt ka Ameerika Ühendriikide tarbijaid.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: Reuters, dpa

