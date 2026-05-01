Trump lubab tõsta EL-i autode ja veokite imporditollid 25 protsendini

USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/AP
President Donald Trump teatas reedel, et USA tõstab järgmisel nädalal tollimaksu Euroopa Liidust pärit autodele ja veokitele, süüdistades euroliitu varasema kaubandusleppe rikkumises.

Eelmisel suvel sõlmitud paktiga piirati USA tollimaksu Euroopa Liidu autodele ja varuosadele 15 protsendiga, mis on madalam kui 25-protsendine imporditoll, mille Trump kehtestas paljudele teistele kaubanduspartneritele.

Trump ütles aga reedel: "Tuginedes asjaolule, et Euroopa Liit ei täida meie täielikult kokku lepitud kaubanduslepet, tõstan järgmisel nädalal Euroopa Liidule kehtestatud tariife Ühendriikidesse saabuvatele autodele ja veokitele."

"Tariifi tõstetakse 25 protsendini," kirjutas ta oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Ta ei täpsustanud kavandatava tõusu põhjust, kuid teade tuli päev pärast seda, kui ta oli taas kritiseerinud Saksamaa kantslerit Friedrich Merzi.

Trump käskis Merzil keskenduda Ukraina sõja lõpetamisele, selle asemel et sekkuda Iraani küsimustesse.

Tõenäoliselt saaks just Saksamaa autode ja varuosade imporditolli järsust tõusust ränga löögi, kuna märkimisväärne osa EL-i autode ekspordist tuleb just sealt.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

