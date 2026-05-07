X!

EL-i läbirääkijad ei suutnud kaubanduslepingus USA-ga kokkuleppele jõuda

Välismaa
USA välisminister Marco Rubio (paremal) ja Euroopa Komisjoni kaubanduse ja majandusjulgeoleku volinik Maroš Šefčovic tänavu aprillis.
USA välisminister Marco Rubio (paremal) ja Euroopa Komisjoni kaubanduse ja majandusjulgeoleku volinik Maroš Šefčovic tänavu aprillis. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

Euroopa Liidu kolme institutsiooni vahelised läbirääkimised USA-ga sõlmitud kaubanduslepingu rakendamise üle lõppesid kolmapäeva õhtul läbimurdeta, hoolimata president Donald Trumpi ähvardusest tõsta tollimakse EL-i autodele.

"Oleme just lõpetanud konstruktiivse teise kolmepoolse kohtumise, mille käigus tegime häid edusamme kaitsemehhanismi küsimuses ning peamise määruse läbivaatamise ja hindamise osas, kuid tee on veel minna," ütles Euroopa Parlamendi poolne pealäbirääkija Bernd Lange avalduses.

Ühe läbirääkimistega kursis oleva isiku sõnul kutsus Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maroš Šefčovič läbirääkijaid üles saavutama kokkulepet, mis aitaks stabiliseerida kaubandussuhteid Washingtoniga, kuid pärast kuus tundi kestnud kõnelusi siiski kokkuleppele ei jõutud.

Euroopa Parlamendi liige Karin Karlsbro liberaalide fraktsioonist Renew Europe rõhutas: "On oluline, et enne lõpliku kokkuleppe saavutamist saavutaksime Trumpi-kindla lepingu."

Euroopa Parlamendi, komisjoni ja valitsusi esindava nõukogu eesmärk on leping kinnitada USA presidendi uue surve all, aga erimeelsused kaitsemeetmete osas takistavad kiire kokkuleppe saavutamise võimalusi. Kokkuleppe venimine võib aga esile kutsuda Trumpi viha, kes on ähvardanud Euroopa autotootjaid 25-protsendiliste tollitariifidega karistada, kui EL ei suuda jõustada eelmisel aastal tema osalusel sõlmitud Atlandi-ülest kaubanduslepingut, vahendas väljaanne Politico.

Ebamäärane tulemus annab palli tagasi Trumpi kätte, keda esindav suursaadik EL-is Andrew Puzder oli varem öelnud, et Washington võib peagi kehtestada 25-protsendilise tollimaksu Euroopa autodele, kui läbirääkijad ei suuda kiiret kokkulepet saavutada.

"Teil on olnud aega see parandada, on aeg," ütles Puzder Brüsselis Bloomberg TV-le. "Kui te seda teete, vaatab ta (Trump - toim.) selle tõenäoliselt uuesti üle."

Trumpiga eelmise aasta juulis saavutatud kokkuleppe kohaselt nõustus EL kaotama USA tööstuskaupadele tollimaksud, kui Washington piiraks enamiku kaupade tollitariife 15 protsendiga.

Kuid EL pole seda veel suutnud vastu võtta kokkuleppe jõustumiseks vajalikke õigusakte, mis on Trumpi vihastanud ja suurendanud survet Euroopa Komisjonile – kes peab 27 liikmesriigi nimel kaubanduslepingute üle läbirääkimisi –, et see ellu viidaks.

Komisjoni kõrgeim kaubandusametnik Sabine Weyand ütles varem Euroopa Parlamendi kaubanduskomisjonile, et ta ootab kohtumist, mis toob kaasa läbimurde ja näitab, et EL peab oma lubadustest kinni.

"Olen ​​kindel, et ... meil on kõik komponendid, mis võimaldavad meil näidata, et jääme usaldusväärseks partneriks, andes samal ajal meile kõik vahendid reageerimiseks mis tahes arengutele, mida näeme," ütles Weyand ka kaubandusega tegelevatele europarlamendi seadusandjatele.

Kuigi komisjon ja enamik liikmesriike soovivad kokkuleppe rakendumist, on Euroopa Parlament, olles nördinud Trumpi aasta alguses tehtud ähvardustest annekteerida Taanile kuuluv Gröönimaa, seda venitanud, märkis Politico. Nad on ka uuesti asunud kaaluma, kas leping on endiselt hea pärast seda, kui USA ülemkohus tühistas Trumpi esialgsed tollitariifid veebruaris.

Europarlamendi kaubanduskomisjoni veteranist esimehe Lange juhtimisel on seadusandjad nõudnud lisatingimusi, mis peataksid lepingu kehtimise seni, kuni Trump vähendab terasetolle, peataksid selle, kui president ohustab EL-i territoriaalset terviklikkust, ja lõpetaksid selle enne tema ametiaja lõppu.

Üks nõukogu ametnik ütles, et pooled pole seni üheski kõige vastuolulisemas arutelupunktis kokkuleppele jõudnud.

"Edusamme on tehtud ja eesmärk on läbirääkimised peagi lõpetada. Kuid mõlemad pooled peavad vastavalt poliitiliste rühmituste ja liikmesriikidega rääkima, mida nad on nõus aktsepteerima," lisas ametnik hilisõhtuste kõneluste kohta.

Uus kolmepoolne kohtumine toimub väidetavalt 19. mail.

Osapooled on öelnud, et soovivad saavutada lõpliku kompromissi juuliks, mil Trumpi kehtestatud ajutised tollimaksud aeguvad. Kuid see oleks liiga hilja, ütles USA suursaadik Puzder, kes märkis, et kogu kaubandusleping on nüüd ohus.

"Kui leping ei ole leping, siis ma arvan, et Ühendriigid loobuksid sellest," hoiatas ta.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:52

Andrus Kivirähk: eestlase koht ongi olla pidevalt Tammsaare maailmas

09:50

Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni

09:47

Arvustus. Tuha all on tunda hõõgumist. Kas küpseb seal kartul?

09:45

Pevkur viis lahinguvalve eelnõu valitsusse

09:44

Noori ja vanu paeluvad nõukanostalgia erinevad tahud

09:40

Õhutemperatuur kerkib kuni 14 kraadini

09:37

Elektritõukerattad jõudsid Võru linna tagasi

09:35

Viljandi linnavõim keelas vikerkaarevärvides kanga lahti rullimise ürituse

09:26

Tarmo Trei: taristu peab lisaks tavaliikumisele teenima ka riigikaitset

09:25

Raadiouudised (07.05.2026 09:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.05

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

06.05

Uus juhihoiatussüsteem muutub juulis kõigile uutele sõidukitele kohustuslikuks

06.05

Sõja 1533. päev: Zelenski süüdistas Venemaad Kiievi pakutud relvarahu eiramises Uuendatud

06.05

Tööturul valitseb juhtide üleküllus

06.05

USA ja Iraan lähenevad väidetavalt sõja lõpetamise kokkuleppele Uuendatud

07:41

Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni Uuendatud

06.05

Hiljuti Enefiti juhiks saanud Juhan Aguraiuja lahkub ametist

06.05

Vene keskpanga endine ametnik: hirm pani eliidi Putini sõda toetama

06.05

Leht: kas Saksamaa taaskäivitab Nord Streami gaasijuhtmed?

05:53

Ukraina droonid tabasid Moskva lähedal Vene armee logistikakeskust

ilmateade

loe: sport

09:14

Valencia sai vajaliku võidu, mõlemad peatreenerid eemaldati

08:00

San Antonio Spurs tegi seeria teises mängus võimsa avalduse

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

loe: kultuur

09:47

Arvustus. Tuha all on tunda hõõgumist. Kas küpseb seal kartul?

06.05

Veneetsia bienaali avapäeva varjutasid boikotid ja protestid

06.05

Ansambel Anemoon andis välja lühialbumi "Land of Expectations"

06.05

Jazzkaar tegi pandeemiajärgse külastusrekordi

loe: eeter

09:52

Andrus Kivirähk: eestlase koht ongi olla pidevalt Tammsaare maailmas

09:01

Video Ninjade teisest lavaproovist: Eurovisiooni laval on väga hea tunne

06.05

Kerli Dello lõpetab "Maahommiku" juhtimise

06.05

Belgia optometristi prilliprojekt pakub Aafrika albiinodele taskukohast nägemisabi

Raadiouudised

06.05

Tööturul on tippjuhte rohkem kui pakutavaid ametikohti

06.05

Algab Veneetsia biennaal

06.05

Viljandi järve äärse konverentsi- ja spaahotelli ehitusobjektil peeti sarikapidu

06.05

Eesti Pank kutsub erakondi kokku leppima

06.05

Päevakaja (06.05.2026 18:00:00)

06.05

Suurt suvesooja lähipäevil ei tule

06.05

Viljandi linn veab vägikaigast Muinsuskaitsemetiga

06.05

Raadiouudised (06.05.2026 15:00:00)

06.05

Kerkinud energiahinnad kiirendavad inflatsiooni ja pidurdavad majanduskasvu

06.05

Raadiouudised (06.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo