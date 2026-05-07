EL-i läbirääkijad ei suutnud kaubanduslepingus USA-ga kokkuleppele jõuda

"Oleme just lõpetanud konstruktiivse teise kolmepoolse kohtumise, mille käigus tegime häid edusamme kaitsemehhanismi küsimuses ning peamise määruse läbivaatamise ja hindamise osas, kuid tee on veel minna," ütles Euroopa Parlamendi poolne pealäbirääkija Bernd Lange avalduses.

Ühe läbirääkimistega kursis oleva isiku sõnul kutsus Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maroš Šefčovič läbirääkijaid üles saavutama kokkulepet, mis aitaks stabiliseerida kaubandussuhteid Washingtoniga, kuid pärast kuus tundi kestnud kõnelusi siiski kokkuleppele ei jõutud.

Euroopa Parlamendi liige Karin Karlsbro liberaalide fraktsioonist Renew Europe rõhutas: "On oluline, et enne lõpliku kokkuleppe saavutamist saavutaksime Trumpi-kindla lepingu."

Euroopa Parlamendi, komisjoni ja valitsusi esindava nõukogu eesmärk on leping kinnitada USA presidendi uue surve all, aga erimeelsused kaitsemeetmete osas takistavad kiire kokkuleppe saavutamise võimalusi. Kokkuleppe venimine võib aga esile kutsuda Trumpi viha, kes on ähvardanud Euroopa autotootjaid 25-protsendiliste tollitariifidega karistada, kui EL ei suuda jõustada eelmisel aastal tema osalusel sõlmitud Atlandi-ülest kaubanduslepingut, vahendas väljaanne Politico.

Ebamäärane tulemus annab palli tagasi Trumpi kätte, keda esindav suursaadik EL-is Andrew Puzder oli varem öelnud, et Washington võib peagi kehtestada 25-protsendilise tollimaksu Euroopa autodele, kui läbirääkijad ei suuda kiiret kokkulepet saavutada.

"Teil on olnud aega see parandada, on aeg," ütles Puzder Brüsselis Bloomberg TV-le. "Kui te seda teete, vaatab ta (Trump - toim.) selle tõenäoliselt uuesti üle."

Trumpiga eelmise aasta juulis saavutatud kokkuleppe kohaselt nõustus EL kaotama USA tööstuskaupadele tollimaksud, kui Washington piiraks enamiku kaupade tollitariife 15 protsendiga.

Kuid EL pole seda veel suutnud vastu võtta kokkuleppe jõustumiseks vajalikke õigusakte, mis on Trumpi vihastanud ja suurendanud survet Euroopa Komisjonile – kes peab 27 liikmesriigi nimel kaubanduslepingute üle läbirääkimisi –, et see ellu viidaks.

Komisjoni kõrgeim kaubandusametnik Sabine Weyand ütles varem Euroopa Parlamendi kaubanduskomisjonile, et ta ootab kohtumist, mis toob kaasa läbimurde ja näitab, et EL peab oma lubadustest kinni.

"Olen ​​kindel, et ... meil on kõik komponendid, mis võimaldavad meil näidata, et jääme usaldusväärseks partneriks, andes samal ajal meile kõik vahendid reageerimiseks mis tahes arengutele, mida näeme," ütles Weyand ka kaubandusega tegelevatele europarlamendi seadusandjatele.

Kuigi komisjon ja enamik liikmesriike soovivad kokkuleppe rakendumist, on Euroopa Parlament, olles nördinud Trumpi aasta alguses tehtud ähvardustest annekteerida Taanile kuuluv Gröönimaa, seda venitanud, märkis Politico. Nad on ka uuesti asunud kaaluma, kas leping on endiselt hea pärast seda, kui USA ülemkohus tühistas Trumpi esialgsed tollitariifid veebruaris.

Europarlamendi kaubanduskomisjoni veteranist esimehe Lange juhtimisel on seadusandjad nõudnud lisatingimusi, mis peataksid lepingu kehtimise seni, kuni Trump vähendab terasetolle, peataksid selle, kui president ohustab EL-i territoriaalset terviklikkust, ja lõpetaksid selle enne tema ametiaja lõppu.

Üks nõukogu ametnik ütles, et pooled pole seni üheski kõige vastuolulisemas arutelupunktis kokkuleppele jõudnud.

"Edusamme on tehtud ja eesmärk on läbirääkimised peagi lõpetada. Kuid mõlemad pooled peavad vastavalt poliitiliste rühmituste ja liikmesriikidega rääkima, mida nad on nõus aktsepteerima," lisas ametnik hilisõhtuste kõneluste kohta.

Uus kolmepoolne kohtumine toimub väidetavalt 19. mail.

Osapooled on öelnud, et soovivad saavutada lõpliku kompromissi juuliks, mil Trumpi kehtestatud ajutised tollimaksud aeguvad. Kuid see oleks liiga hilja, ütles USA suursaadik Puzder, kes märkis, et kogu kaubandusleping on nüüd ohus.

"Kui leping ei ole leping, siis ma arvan, et Ühendriigid loobuksid sellest," hoiatas ta.