Otse kell 13.15: riigikogu arutab põlevkivi kaeveõiguste müüki
Riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis on esmaspäeval teemaks riigile kuuluva põlevkivi kaeveõiguste müügi otsuse ja tehingu tingimuste kujunemine ja läbipaistvus. Kell 13.15 algav istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.
Istungile on kutsutud Enefit Industry juhatuse esimees Lauri Karp, Eesti Energia nõukogu esindaja Priit Rohumaa, riigikontrolör Janar Holm, keskkonnaameti ringmajanduse osakonna juhata Reet Siilaberg, Eleringi juhatuse liige Erkki Sapp ning kliimaministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad.
