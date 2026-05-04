Otse kell 13.15: erikomisjon arutab gaasijaamade hanget

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esmaspäevasel istungil tuleb arutusele Eleringi gaasijaamade hange ja energeetika tegevused. Kell 13.15 algav istung on avalik ja seda saab vaadata ERR-i portaalist.

Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga, Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk, Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko, tööandjate keskliidu tegevjuht ja Eesti Energia endine juhatuse esimees Hando Sutter, Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets, teaduste akadeemia energeetikakomisjoni esimees Jaak Aaviksoo ja liige Arvi Hamburg, majandusekspert Raivo Vare ning riigikontrolli esindaja.