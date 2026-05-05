Põhja-Eesti regionaalhaigla saab uue juhi

PERH otsib värbamisettevõtte abil endale uut juhatuse esimeest, kelle ülesandeks saab regionaalhaigla strateegiliste prioriteetide ja arengukava ajakohastamine. Samuti peab uus juht tugevdama koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi ja lastehaiglaga ning planeerima nendega ühiseid arengusuundi.

Lisaks oodatakse PERH-i juhilt, et ta tugevdaks kliiniliste juhtide kaasatust otsustustesse ja organisatsiooni strateegilisse juhtimisse.

Kümme aastat regionaalhaiglat juhtinud Agris Peedu ütles ERR-ile, et see aeg on olnud enam kui piisav ning juhid peavad vahetuma, et anda võimalus uuteks ideedeks.

"Ehk ongi Eesti tervishoiujuhtimise probleem just liiga pikalt samal ametikohal olevad juhid, takistades nii uuendusmeelsust ja muutusi organisatsioonis kui ka vajalikke reforme tervishoius," sõnas Peedu.

Ta lisas, et PERH-is ongi juhtivatel kohtadel, olgu selleks juhatuse liikmed, kliinikute juhid või kliinikute õendusjuhid, põhimõtteks kaks ametiaega ehk kaks viieaastast juhtimisperioodi.

"Seega ma ei kandideeri," kinnitas Peedu.

Töökuulutuse kohaselt on pakutav roll mõjuvõimas, sest PERH-i juht saab kujundada tervishoiu tulevikku Eestis ja juhtida selle üht olulisemat tipporganisatsiooni.

Regionaalhaigla ootab tulevaselt juhilt muu hulgas vähemalt viieaastast suure organisatsiooni juhtimise kogemust, oskust luua avatud suhtluskultuuri ja väga head avaliku esinemise oskust ning kasuks tuleb kogemus tervishoius või sellega seotud valdkonnas.

Juhatuse liikme leping sõlmitakse viieks aastaks ning uus juht peab ametisse asuma selle aasta novembris.