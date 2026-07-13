PERH-i uueks juhiks saab Jarno Habicht

Põhja-Eesti regionaalhaigla nõukogu valis haigla uueks juhatuse esimeheks Jarno Habichti, kes alustab tööd PERH-i juhina 1. novembril, kui senise juhatuse esimehe Agris Peedu volitused lõpevad.

Habicht on pikaajalise kogemusega tervishoiujuht. Muu hulgas on tal kogemus tervishoiu valdkonna juhtimisest kriisiaja Ukrainas, kus ta on alates 2018. aastast olnud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esindaja ja esinduse juht.

Regionaalhaigla nõukogu esimehe Anniki Lai sõnul sai Habichti valimisel otsustavaks tema pikaajaline kogemus tervishoiu juhtimisel Eestis ja rahvusvaheliselt, akadeemiline taust ning Ukrainas saadud kogemused kriisijuhtimisega tervishoius.

"Habichti rahvusvaheline juhtimiskogemus, teadustöö ja isikuomadused toovad suurepärase lisaväärtuse regionaalhaigla organisatsiooni," ütles Lai.

Habicht ise peab oma tugevuseks strateegilist juhtimist, tulemustele orienteeritust ja oskust pidada dialoogi väga erinevate osapooltega.

Habichtil on doktorikraad Tartu Ülikooli arstiteaduskonnast tervishoiu instituudist, kus ta 2010. aastal kaitses edukalt doktoritöö "Tervishoiuteenuste kasutamine Eestis: sotsiaal-majanduslikud tegurid ja omaosalusest tingitud finantskoormus".

Aastal 2000 lõpetas ta ravi eriala Tartu Ülikoolis arstina.

Habicht on avaldanud üle 60 eelretsenseeritud teadusartikli ja raamatu. Varem on Habicht töötanud sotsiaalministeeriumile, tervisekassas ning WHO-s, olles WHO esindaja Eestis, Moldovas, Kõrgõzstanis ning viimati Ukrainas.