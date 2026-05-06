Suva sukavabrik koondab mitukümmend töötajat

Suva kaubamärki kasutavale Sockmann Groupile kuuluv suka- ja sokivabrik plaanib koondada oma 52 töötajast 25-30 inimest, sest tootmine on väga kalliks läinud ja majanduse olukord ebasoodne.

Töötukassale esitatud kollektiivse koondamise teate kohaselt plaanib Suva koondada 25-30 inimest.

Sokivabriku omanik Viktor Saarestik ütles ERR-ile, et osa inimesi on juba koondatud ja edasi vaadatakse järk-järgult, mistõttu ei ole veel võimalik öelda, kui paljud inimesed kokku töö kaotavad. Koondamise põhjuseks nimetas Saarestik praegust majanduslikku olukorda.

"Tootmine on siin juba nii kalliks läinud, et ei pea vastu," tõdes ta ja lisas, et asi hakkab sealt pihta, aga lisaks on ka maailmas igal pool kriis.

Saarestiku sõnul algasid nende hädad Covidi pandeemiast, millele järgnes energiakriis ja sellega kaasnenud kiire hinnatõus. Ta tõdes, et osa ostjaid on liikunud Temu või muude odavpoodide juurde, kuid teine pool probleemist on see, et rahvas ei osta üleüldiselt enam nii palju kui varem.

2024. aastal oli Sockmann Groupi käive veidi üle kahe miljoni euro ja kasumit teeniti ligi 43 000 eurot, kuid eelmise majandusaasta aruanne on ettevõttel veel esitamata. Saarestik märkis, et mullu ei olnud küll tagasilööke, aga võrreldes 2024. aastaga läks neil natuke halvemini. Seega on nüüd sihiks püüda vähem, aga paremini.

"Ei ole nii, et päriselt tegevuse lõpetame," kinnitas Saarestik. "Püüame ellu jääda."

Samuti ei puuduta kärpeplaanid Saarestiku kinnitusel Suva esinduspoode, mis jätkavad senisel kujul ka edaspidi.

Suva sokivabriku ajalugu ulatub 1919. aastasse, kuid algselt kandis ettevõte nime AS Rauaniit. Suva bränd võeti kasutusele 1991. aastal.