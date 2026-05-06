Galerii: Viljandi spaahotelli ehitus jõudis sarikapeoni

Viljandi järve äärse konverentsi- ja spaahotelli ehitusobjektil peeti kolmapäeval sarikapidu. Kuigi hotelli vundamendiaugu kaevamine jättis ümberkaudsed salvkaevud kuivaks ja tööd pandi mitmeks kuuks seisma, on kõikidest probleemidest üle saadud ja kompleks valmib õigel ajal, 2027. aasta teises pooles.

Viljandi järve äärde kerkivad neljakorruselised hooned on saavutanud vajaliku kõrguse. See on ka põhjus, miks peeti sarikapidu, et tänada ehitajaid. Peatöövõtja, aktsiaseltsi Nordecon projektijuht Priit Murmann ütles, et hoolimata looduse seatud raskustest ollakse töödega graafikus.

"Ehitamine on edenenud päris hästi, me oleme suuremad raskused ületanud, mis loodusjõud meile ette on toonud. Hoone süvendist oleme välja saanud, on jäänud peamiselt maapealsed tööd ja sisetööd," lausus Murmann.

Arendaja Oleg Gross on ehitaja tööga väga rahul. Kui esialgu lootis ta Viljandi konverentsi- ja spaahotelli valmis ehitada ja sisustada 40 miljoni euroga, siis tegelikult läheb sisustamine palju kallimaks.

"Oleme arvestanud, et kuskil 50 miljonini võib minna. Põhjused on kahesugused: ühtepidi on elu veidi kallinenud, aga teisipidi on meil nägemused veidi põhjalikumaks läinud ja me tahame seda teha paremini. Just nimelt sisustamise pool ongi see, mis teeb kallimaks," ütles Gross.

Kuigi Viljandi järve äärde kerkiv spaahotell kuulub Lääne-Virumaa suurettevõtjale Oleg Grossile, pole kohustustest prii ka Viljandi linn, mis peab oma kulu ja kirjadega korrastama järve äärse taristu ja veekeskuse juurde viivad teed ning ehitama suure parkla.

"Raha on meil planeeritud poolteist miljonit selleks ja praegu käib projekti parendamine, sest see projekt vajas natuke täpsustamist ja natuke ümbertegemist. Ja siis tulevad hanked ja ma loodan, et sügisel me saame alustada ettevalmistustöödega," lausus Viljandi linnapea Jaak Pihlak.

Viljandi on veekeskusest unistanud üle 20 aasta. Spaahotelli avapidu loodetakse pidada järgmise aasta juulis.