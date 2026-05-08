Liveni aktsiate pakkumine jäi täis märkimata

Neljapäeval lõppes kinnisvaraarendaja Liveni aktsiate avalik pakkumine (IPO), mis jäi täis märkimata. Pakkumisel osales kokku 2421 investorit, kes märkisid aktsiaid kokku 4,9 miljoni euro eest, kuid müüki tuli aktsiaid ligi üheksa miljoni eest.

Pakkumises osalenud investoritest 95 protsenti olid Eestist.

Liveni juhatus otsustas kõik märkimiskorraldused täita uute emiteeritavate aktsiatega. Liveni aktsiate eeldatav esimene kauplemispäev on 15. mail.

Liveni tegevjuhi Andero Lauri sõnul on märkimistulemus piisav, et kasutada turul olevaid investeerimisvõimalusi ning saavutada ettevõtte pikaaegne siht tuua Liveni aktsiad börsile kauplemiseks.

Pakkumise käigus pakkus Liven kuni 1 495 730 uut emiteeritavat aktsiat seitsme miljoni euro ja Liveni teatud väikeaktsionärid pakkusid kuni 369 015 olemasolevat aktsiat kuni 1,7 miljoni euro väärtuses.

Pakkumise aktsiate jaotamisel jaotatakse kõigile märkimises osalenud investoritele kõik nende poolt märgitud aktsiad.

Koos varasemate suunatud emissioonide käigus liitunud aktsionäridega on Livenil nüüd üle 2500 aktsionäri ning vabalt kaubeldavate aktsiate osakaaluks kujuneb 16 protsenti.

Liven AS on 2014. aastal asutatud ja peamiselt Tallinnas tegutsev elukondliku kinnisvara arendaja.