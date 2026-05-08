X!

Liveni aktsiate pakkumine jäi täis märkimata

Majandus
Liveni arendatav Regati kvartal
Liveni arendatav Regati kvartal Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Neljapäeval lõppes kinnisvaraarendaja Liveni aktsiate avalik pakkumine (IPO), mis jäi täis märkimata. Pakkumisel osales kokku 2421 investorit, kes märkisid aktsiaid kokku 4,9 miljoni euro eest, kuid müüki tuli aktsiaid ligi üheksa miljoni eest.

Pakkumise käigus märgiti 2421 investori poolt kokku 1 053 936 aktsiat 4,68 euro eest, kogumahus 4 932 420 eurot ehk 57 protsenti pakkumise mahust. Pakkumises osalenud investoritest 95 protsenti olid Eestist.

Liveni juhatus otsustas kõik märkimiskorraldused täita uute emiteeritavate aktsiatega. Liveni aktsiate eeldatav esimene kauplemispäev on 15. mail.

Liveni tegevjuhi Andero Lauri sõnul on märkimistulemus piisav, et kasutada turul olevaid investeerimisvõimalusi ning saavutada ettevõtte pikaaegne siht tuua Liveni aktsiad börsile kauplemiseks.

Pakkumise käigus pakkus Liven kuni 1 495 730 uut emiteeritavat aktsiat seitsme miljoni euro ja Liveni teatud väikeaktsionärid pakkusid kuni 369 015 olemasolevat aktsiat kuni 1,7 miljoni euro väärtuses.

Pakkumise aktsiate jaotamisel jaotatakse kõigile märkimises osalenud investoritele kõik nende poolt märgitud aktsiad.

Liveni juhatus otsustas kõik märkimiskorraldatused täita uute emiteeritavate lihtaktsiatega. Pakkumise aktsiaid pakkunud väikeaktsionäride pakkumine jääb täies ulatuses rahuldamata.

Koos varasemate suunatud emissioonide käigus liitunud aktsionäridega on Livenil nüüd üle 2500 aktsionäri ning vabalt kaubeldavate aktsiate osakaaluks kujuneb 16 protsenti.

Liven AS on 2014. aastal asutatud ja peamiselt Tallinnas tegutsev elukondliku kinnisvara arendaja.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:30

Liveni aktsiate pakkumine jäi täis märkimata

14:28

Leht: Iraani äärmuslased üritavad meeleheitlikult rahukõnelusi nurjata

14:16

Kahenädalane vasikas, sinine küülik ja kääbuskukk kutsuvad lapsi laadale

14:12

Argo Ideon: Putin ei taha, et 9. mail tuleb ilmsiks tema nõrkus

14:06

Jõulumäel selguvad murdmaajooksu Eesti meistrid

13:38

Teadlased avastasid meeste ja naiste immuunsüsteemis suured erinevused

13:31

Hurricanes teenis Philadelphia üle kolmanda järjestikuse võidu

13:16

Andra Orn: kunstniku väärtus ei teki enam ainult ajaloolise distantsi kaudu

13:02

Raoul Lättemäe: kuhu on kadunud riigi raha

13:00

Algasid spioonidraama "Reetur" viimase hooaja võtted

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.05

Sõja 1534. päev: Ukraina ründas suurt naftatöötlemistehast Permi krais Uuendatud

12:54

Ukraina ründas Moskvat ning tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis Uuendatud

07.05

Saksa turist sai lamamistoolist ilmajäämise eest kohtu otsusel hüvitist

07.05

Venemaa lülitab 9. mail Moskvas täielikult mobiilse interneti välja

07.05

Rheinmetall plaanib alustada tiibrakettide tootmist juba tänavu

07.05

Valitsus emiteeris ühe miljardi euro väärtuses võlakirju

07.05

Viljandi linnavõim keelas vikerkaarevärvides kanga lahtirullimise ürituse

04:33

FT: EL valmistub võimalikeks kõnelusteks Putiniga Ukraina sõja üle

07.05

Tartu linn tõstab bussipiletite hinda

07.05

Hispaania politsei konfiskeeris laevalt rekordilised 30 tonni kokaiini

ilmateade

loe: sport

14:06

Jõulumäel selguvad murdmaajooksu Eesti meistrid

13:31

Hurricanes teenis Philadelphia üle kolmanda järjestikuse võidu

12:39

Hussarid lähevad laupäeval Tartu maastikumaratonil tiitlit kaitsma

12:03

U-17 jalgpallineiud kaotasid sõprusturniiril Iisraeli eakaaslastele

loe: kultuur

13:16

Andra Orn: kunstniku väärtus ei teki enam ainult ajaloolise distantsi kaudu

12:55

Solecline avaldas debüütalbumi "Adjust to the Loneliness"

12:10

Headread pakub tänavu jalutuskäikude ja Luulemissa kõrval ka kinoprogrammi

11:49

Sinijärve raamatusoovitused: Gregor Elm end "päriskirjanikuks" treenida ei taha

loe: eeter

14:16

Kahenädalane vasikas, sinine küülik ja kääbuskukk kutsuvad lapsi laadale

13:00

Algasid spioonidraama "Reetur" viimase hooaja võtted

12:33

Veebikaamera ees kasvav nunnu koerapere võlub eestlaste südameid

12:33

Galerii: Mai Mikiveri ärasaatmine Pärnamäel

Raadiouudised

12:35

Bulgaaria uus valitsusjuht lubab lõpetada oligarhide võimu

12:35

Varjendite projekteerimisjuhis valmib ilmselt alles aasta lõpuks

12:30

Mesinikud ei saa kätte eurotoetusi

12:25

Laupäev tuleb päikesepaisteline

12:20

Raadiouudised (08.05.2026 12:00:00)

09:45

Narva alustas värbamiskampaaniat 175 haridustöötaja leidmiseks

09:45

Kruiisilaeval tekkinud hantaviiruse puhang Eestile ohtu ei kujuta

09:40

Õhutemperatuur kerkib kuni 16 kraadini

09:20

Raadiouudised (08.05.2026 09:00:00)

07.05

Päevakaja (07.05.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo