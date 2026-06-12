SpaceX viis lõpule rekordilise IPO

Ameerika Ühendriikide kosmoseettevõte SpaceX määras neljapäeval oma aktsiate esmasel avalikul pakkumisel (IPO) ühe aktsia hinnaks 135 dollarit, mis teeb Elon Muskile kuuluvast raketi- ja kosmoselaevatootjast ühe maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte ning Muskist maailma esimese triljonäri.

IPO käigus kaasati rekordilised 75 miljardit dollarit, müües 555,56 miljonit aktsiat. See annab kosmose-, satelliidi- ja tehisintellektiteenuseid pakkuva ettevõtte hinnanguliseks väärtuseks 1,77 triljonit dollarit, mis on IPO-de ajaloo rekord.

Pärast IPO-t jääb Muski kätte 82 protsenti SpaceX-i hääleõigusest.

Hinna väljakuulutamisega lõpeb mitu kuud kestnud protsess, mille käigus Musk viis ellu oma seni kõige ambitsioonikama projekti, rikkudes samal ajal mitmeid Wall Streeti traditsioone. Osa analüütikuid kahtleb siiski, kas ettevõtte väga kõrge väärtus on õigustatud.

Kui SpaceX-i aktsiatega hakatakse reedel Nasdaqil kauplema, tõuseb ettevõte USA börsiettevõtete seas väärtuselt seitsmendale kohale, kuigi teenis eelmisel aastal kahjumit ning mitme teise tehnoloogiahiiglase käive on sellest märksa suurem.

Sellise väärtuse juures hinnatakse SpaceXi kõrgemalt kui näiteks JPMorgan Chase'i, Berkshire Hathaway ja Eli Lilly, samuti tehnoloogiaettevõtteid Meta Platforms ning Muski enda Teslat.

"Tõeline proovikivi on see, kuidas turg IPO järgmiste nädalate jooksul vastu võtab, mitte ainult esimesel kauplemispäeval," ütles New Yorgi investeerimisfirma 50 Park Investments tegevjuht Adam Sarhan. "Hind kujunes enam-vähem õigeks – ei liiga kõrge ega liiga madal. Selgelt ostavad aktsiaid jaeinvestorid ning praegu moodustavad nad suure osa nõudlusest. Saab näha, kas huvi püsib ka pärast esimest päeva."

Pakkumine ületas senise rekordi, mis kuulus Saudi Araabia riiklikule naftakontsernile Saudi Aramco, mis kaasas 2019. aasta detsembris Riyadhi börsil 25,6 miljardit dollarit ja mille väärtuseks hinnati siis 1,71 triljonit dollarit. Inflatsiooniga korrigeerituna kaasas Aramco 33,2 miljardit dollarit ning selle väärtus ulatus 2,21 triljoni dollarini.

SpaceX-i 1,77 triljoni dollari suurune väärtus, mis põhineb 13,08 miljardil käibel oleval aktsial, võib veelgi kasvada, kui emissiooni korraldajad kasutavad õigust müüa täiendavaid aktsiaid. Selline otsus tehakse tavaliselt 30 päeva jooksul pärast IPO-t.

Ettevõte teatas IPO hinnast veidi pärast kella 15.00 USA idaranniku aja (kell 22 Eesti aja) järgi, kohe pärast hinnakoosoleku lõppu pankuritega, ajal kui USA börsid olid veel avatud. Teade esitati USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile (SEC) nn free-writing prospectus'e vormis.

Pool tundi hiljem avaldas SpaceX ametliku pressiteate. Tavaliselt tehakse IPO hind teatavaks alles pärast börsi sulgemist kell 16.00, kuna emitendid soovivad vältida turgu mõjutavate uudiste või makromajanduslike sündmuste mõju aktsiamüügile kauplemispäeva jooksul.

See samm on järjekordne näide sellest, kuidas Musk korraldas Wall Streeti ühe tähelepanuväärsema börsilemineku enda tingimustel. SpaceX reserveeris 30 protsenti aktsiatest jaeinvestoritele, mis on erakordselt suur osakaal, ning otsustas pakkumise hinna juba enne traditsioonilist investorituuri (roadshow'd), mida pankurid ja investorid tavaliselt IPO tingimuste läbirääkimiseks kasutavad, kommenteeris uudisteagentuur Reuters.

"SpaceX-i hinnakujundus toimub täiesti kaardistamata territooriumil. Ma pole kunagi näinud, et hind lihtsalt välja kuulutatakse tavapärase hinnakujundusprotsessi asemel, mis põhineb investorite tellimustel," ütles Cherry Lane Investmentsi partner Rick Meckler.

Musk püüdis ka – vahelduva eduga – saavutada SpaceX-i kiiremat lisamist olulistesse börsiindeksitesse, mis oleks suurendanud aktsia ostjaskonda. Samuti kujundas ta ettevõtte juhtimisstruktuuri nii, et säiliks tugev asutaja kontroll selle üle.

SpaceX-i tulud sõltuvad Starlinkist

SpaceX teatas eelmisel nädalal, et on sõlminud mitmeaastase pilveteenuste lepingu Google'i emafirmaga Alphabet, tagades endale arvutusvõimsuse ajal, mil konkurents selles valdkonnas üha kasvab.

2002. aastal asutatud SpaceX on deklareerinud oma missiooniks "ehitada süsteeme ja tehnoloogiaid, mis on vajalikud elu muutmiseks mitmeplaneediliseks, universumi tegeliku olemuse mõistmiseks ning teadvuse valguse viimiseks tähtedeni."

SpaceXi hinnangul ulatub tema potentsiaalne turuvõimalus 28,5 triljoni dollarini, mida ettevõte nimetab inimkonna ajaloo suurimaks turuks.

Ettevõtte sõnul on selle kosmosetegevus olnud viimase kolme aasta jooksul vastutav enam kui 80 protsendi maakeralt orbiidile saadetud massi eest. Samal ajal ühendab selle satelliitinternetiüksus Starlink ettevõtte kinnitusel miljoneid era-, ettevõtte- ja valitsuskliente 164 riigis, territooriumil ja muul turul.

Starlink annab praegu suurema osa SpaceX-i tuludest.

Suurim osa ettevõtte hinnangulisest potentsiaalsest turust on seotud tehisintellektiettevõttega xAI. Turul peetakse xAI-d siiski sageli mahajääjaks võrreldes OpenAI ja Anthropicuga. SpaceX väidab aga, et xAI kombinatsioon suurest tehisintellekti arvutusvõimsusest, oma tehisintellektimudelitest ning ning ligipääsust reaalajas andmetele platvormil X (endine Twitter) annab ettevõttele olulise strateegilise eelise.