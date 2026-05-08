Kinnisvaraarendaja Mainor Ülemiste läheb töötukassa vastu kohtusse

Töötukassa uus büroo pidi tulema Ülemiste linnakusse. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kinnisvaraarendaja Mainor Ülemiste tütarettevõtja esitas töötukassa vastu hagi pärast seda, kui asutus otsustas loobuda oma peakontori kolimisest 2027. aastal Ülemiste Citys valmivasse Masingu majja. Töötukassa sõnul tahavad nad riigi raha kokku hoida ja Mainor Ülemiste nõue pole põhjendatud.

Mainor Ülemiste esindaja sõnul pöördus 2024. aasta keskel töötukassa Mainor Ülemiste poole, soovides sõlmida kümneaastase üürilepingu oma peakontorile Ülemiste Citysse valmivas majas.

"2025. aasta kevadel sõlmiti töötukassa initsiatiivil eelleping, millest lähtuvalt tegi Mainor Ülemiste töötukassa vajadustele vastamiseks märkimisväärseid investeeringuid. Masingu maja üürilepingu  allkirjastamine pidi toimuma 31. detsembril 2025," lausus Mainor Ülemiste pressiesindaja.

Pressiesindaja kirjeldas, et pärast seda, kui töötukassa sai 2025. aastal uue juhatuse Gert Tiivasega eesotsas, hakkas töötukassa oma lepingulisi kohustusi eirama: jäeti esitamata lepingus nõutud Masingu maja siseruumide lahendus, mis põhjustas kogu maja ehituse edasi lükkumise, ning keelduti 2025. aasta detsembri lõpuks üürilepingu sõlmimisest.

"Mainor Ülemiste hindab lepingu täitmata jätmisest tekkinud kahjudeks ca 4,1 miljonit eurot," ütles pressiesindaja.

Ülemiste City juht Sten Pärnits lisas, et kui eraettevõtted peavad lepinguid täitma, peab seda tegema ka riik.

"Mainor Ülemise nõue ei ole põhjendatud," ütles töötukassa juht Gert Tiivas ERR-ile.

"Ma pole hagi näinud, see tuli äsja, aga oleme varem seda teemat juristidega põhjalikult arutanud. Meie peamine kohustus on maksumaksja raha säästlik kasutamine ja seda me teeme," sõnas Tiivas.

Eesti töötukassa nõukogu valis mullu märtsis uueks juhatuse esimeheks Gert Tiivase, kes on varem töötanud Tallinna börsi juhina, juhtivatel ametikohtadel East Capitalis ja viimati juhatuse esimehena ettevõttes Liwathon E.O.S. Uus juht asus sügisel nõukogu loal asutuses ellu viima kokkuhoiureformi, mis hõlmas ka ligikaudu 170 töötukassa töötaja koondamist.

Toimetaja: Mari Peegel

