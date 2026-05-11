Koduakude soetamise tasuvust tuleb endiselt hoolikat kaaluda

Foto: ERR
Eestlased on hakanud rohkem koju akusid ostma, lootes seeläbi elektri hinna kõikumisest kasu saada. Kuigi aastatega on akud muutunud soodsamaks, on ekspertide sõnul tegu endiselt suure investeeringuga, mille tasuvust tuleb hoolikalt kaaluda.

Endale aku soetanud koduomanikud üritavad hinnakõikumisi ära kasutada, salvestades elektrit madalate hindadega ja müües seda kõrgete hindade ajal.

Koduakude ostmine sai hoo sisse eelmisel aastal, kinnitas akumüüja Onnineni tootelahenduste juht Kaspar Roosileht.

"Igal juhul täna akud on populaarsed ja kui me vaatame siin 2025 aastat, kus sai ka kodumajapidamisel edukalt sagedusturul osaleda, siis enamus raha tuli eelmisel aastal vähemalt sealt, sest Venemaast toimus desünkroniseerimine ja sagedusturul oli optimaalne raha teenida. 37:58 36:59 Võrreldes aasta või kaks aastat tagasi perioodiga ikkagi akud on oluliselt soodsamad ja täna kliendid, klientidel see tasub investeering ära," ütles Roosileht.

Ka elektriturul tegutseva Fuseboxi strateegilise partnerlussuhete juht Aleksander Sepa hinnangul oli eelmine aasta koduakudega raha teenimiseks soodne aeg.

"Praegu turg ei ole enam nii volatiilne, aga veel siiamaani on soodne olukord. Kui te küsite, et mis edasi saab, siis kahjuks seda kristallpalli mul pole, et ei oska ennustada kahjuks," sõnas Sepp.

Kuid üks akuomanik ei saa oma salvestatud elektrit otse turule müüa, kuna väiksem turul kaubeldav maht on üks megavatt. Fusebox kogub akuomanike mahud ühte portfelli elektribörsil kauplemiseks kokku.

"Just arvust meie portfelli kasv oli seotud just koduakudega ja väikeste akudega. Kui me paneme praegu kokku, mitu objekti on praegu liidestatud, on see 1100," lisas Sepp.

Kui 5 kilovatt-tunnine aku võib maksta üle 3000 euro, siis 100 kilovatt-tunnine aku maksab üle paarikümne tuhande euro.

TTÜ energeetikateadlase Argo Rosina sõnul tuleks akupanka koju ostes arvestada, et investeering on märkimisväärne. Ära võib see tasuda neil, kes annavad aku ressursi ettevõtete hallata.

"Kui läbi agregaatori õnnestub osaleda ka sagedusturul, siis võib isegi osutuda tasuvaks. Täna öeldakse, et päev ette turuhinnaga ei pruugi olla just koduaku tasuv. Tavaline kodumajapidamise aku on kuskil 20 kilovatt-tundi või võib-olla isegi 40 kilovatt-tundi," selgitas Rosin.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

