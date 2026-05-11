Reservväelased kogunevad Kevadtormi õppuseks

2. jalaväebrigaadi 22. jalaväepataljon reservistide formeerimine õppuseks Kevadtorm
Käimas on kaitseväe suurõppus Kevadtorm ning esmaspäeval kogunesid õppusel osalemiseks Tartumaal ning Lääne- ja Ida-Virumaal pea tuhatkond reservisti.

Esmaspäeval, 11. mail jõudis ligi tuhat diviisi 1. ja 2. jalaväebrigaadi reservväelast Lääne-, Ida-Viru- ning Tartumaal asuvatesse formeerimispunktidesse. 

Tartumaal formeeriti diviisi 2. jalaväebrigaadi 22. jalaväepataljoni üle 500 reservväelase, kelle hulgas oli ka välismaalt kohale tulnud reservväelasi. Lisaks on 2. jalaväebrigaad lõpetanud ettevalmistused viimaste reservväelaste saabumiseks enne õppuse aktiivse etapi algust maastikul.

Lääne- ja Ida-Virumaal formeeriti ligi 400 diviisi 1. jalaväebrigaadi staabi, lahinguteeninduspataljoni, luurekompanii ja Viru jalaväepataljoni reservväelase. Lisaks on alates eelmisest nädalast kohal üle 100 staapide ja allüksuste hulka kuuluva reservväelase, kes osalesid juhtimispunktiõppusel ja said ka täiendväljaõppe Kevadtormil osalemiseks.

Kevadtorm 2026 on kaitseväe selle aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel.

Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlas- ja partnerriikide sõdurid.

Esimene õppus Kevadtorm korraldati 2003. aastal ning tegu on järjekorras 20. Kevadtormi nime kandva õppusega. Aastatel 2015, 2018, 2022 ja 2025 toimus õppuse Kevadtorm asemel õppus Siil.

