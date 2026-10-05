Bloomberg: NATO arendab kiire võidu strateegiat Vene rünnaku korral

NATO-s töötatakse välja strateegiat, mille eesmärk on tõkestada igasugune Venemaa võimalik sissetung ning Venemaa tegeliku rünnaku korral töötatakse aga välja stsenaarium kiire võidu saavutamiseks, vahendas portaal Unian esmaspäeval väljaannet Bloomberg.

Bloomberg tutvus dokumendiga, mille pealkiri on Võidu teooria ning sai juurdepääsu selle avalikule osale.

Dokumendi esitab NATO Euroopa ühendvägede ülemjuhataja kindral Aleksus Grynkewich 12. oktoobril Poolas.

Nagu märgivad asjaga kursis olevad kõrged ametnikud ja diplomaadid, on dokumendi eesmärk selgitada, kuidas allianss tuleks toime tõenäolise sissetungiga oma territooriumile. Viimasel ajal on ilmunud palju väiteid selle kohta, et Venemaa kaalub selliseid samme.

Samas hiljuti rääkis NATO peasekretär Mark Rutte, et märgid puuduvad selle kohta nagu valmistaks Venemaa ette traditsioonilist rünnakut NATO vastu, kuid Euroopa peab olema valmis pikaajalisteks hübriidrünnakuteks.

Grynkewichi pressiesindaja kolonel Martin O'Donnell keeldus plaani üksikasju arutamast, kuid märkis, et allianss on ainult kaitsealane.

"Euroopa ühendvägede ülemjuhataja võiduteooria on lihtne: säilitada NATO ülekaal. Arvestades ebastabiilset ja keerulist üleilmset julgeolekuolukorda, peame praegu looma tingimused agressiooni tõkestamiseks ja vajadusel rünnaku korral võidu saavutamiseks," lausus O'Donnell.

Algatuse eesmärk on rahustada avalikkust NATO valmisoleku suhtes, näidates samal ajal konkreetsemat pilti sellest, mis seisab kaitsekulutuste suurendamise taga.

Lisaks on allikate andmetel dokumendi eesmärk näidata liitlastele, kuidas NATO lõimib traditsioonilisi relvaliike uute võimalustega, mis tekkisid pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse 2022. aastal.

Samuti on eesmärgiks innustada liitlasi tegema märkimisväärsemaid investeeringuid kaitsevaldkonda ja parandama väljaõppe kvaliteeti.

Strateegias rõhutatakse NATO kaitsealast iseloomu ja vajadust vältida tahtmatuid provokatsioone. Samal ajal mainitakse heidutuse raames vajadust kollektiivselt vastu astuda hübriidohtudele ehk agressioonile, mis ei ületa konflikti tekkimiseks kehtestatud piire.

Strateegia kohaselt püüab NATO saavutada oma valmisoleku demonstreerimise kaudu olukorda, milles vastane jõuaks järeldusele, et nad ei suuda võitu saavutada.

Kui NATO peaks siiski rünnaku alla sattuma, tõkestab allianss sissetungi maavägede ja muude vahendite kombinatsiooni abil NATO idatiiva tõkestamisalgatuse raames. Vastav kontseptsioon näeb ette odavate droonide, minimaalse meeskonnaga süsteemide ja tehisintellekti poolt juhitavate juhtimissüsteemide kasutamist.

Manööverdamisvabaduse saavutamisel näevad edasised tegevused ette vaenlase juhtimis- ja kontrollisüsteemide hävitamise, et saavutada Venemaa väeüksuste kiire ja purustav lüüasaamine, vahendas BNS.