X!

Reservväelased kogunevad õppusel Kevadtorm osalemiseks

uudised
2. jalaväebrigaadi 22. jalaväepataljon reservistide formeerimine õppuseks Kevadtorm
Vaata galeriid
11 pilti
uudised

Käimas on kaitseväe suurõppus Kevadtorm ning esmaspäeval kogunesid õppusel osalemiseks Tartumaal ning Lääne- ja Ida-Virumaal pea tuhatkond reservisti.

Esmaspäeval, 11. mail jõudis ligi tuhat diviisi 1. ja 2. jalaväebrigaadi reservväelast Lääne-, Ida-Viru- ning Tartumaal asuvatesse formeerimispunktidesse. 

Tartumaal formeeriti diviisi 2. jalaväebrigaadi 22. jalaväepataljoni üle 500 reservväelase, kelle hulgas oli ka välismaalt kohale tulnud reservväelasi. Lisaks on 2. jalaväebrigaad lõpetanud ettevalmistused viimaste reservväelaste saabumiseks enne õppuse aktiivse etapi algust maastikul.

Lääne- ja Ida-Virumaal formeeriti ligi 400 diviisi 1. jalaväebrigaadi staabi, lahinguteeninduspataljoni, luurekompanii ja Viru jalaväepataljoni reservväelase. Lisaks on alates eelmisest nädalast kohal üle 100 staapide ja allüksuste hulka kuuluva reservväelase, kes osalesid juhtimispunktiõppusel ja said ka täiendväljaõppe Kevadtormil osalemiseks.

Kevadtorm 2026 on kaitseväe selle aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist ning tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel.

Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlas- ja partnerriikide sõdurid.

Esimene õppus Kevadtorm korraldati 2003. aastal ning tegu on järjekorras 20. Kevadtormi nime kandva õppusega. Aastatel 2015, 2018, 2022 ja 2025 toimus õppuse Kevadtorm asemel õppus Siil.

Toimetaja: Märten Hallismaa

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:02

Eesti meeskond võitis laskespordi EM-il pronksi

19:49

Ukraina hoidus kaks päeva kaugmaarünnakutest Uuendatud

19:36

Reservväelased kogunevad õppusel Kevadtorm osalemiseks

19:13

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:07

Glinka alistas Tuneesias juunioride Prantsusmaa lahtiste võitja

18:54

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

18:48

Coop otsustab ööpäevaringselt avatud Prismade saatuse müüginumbrite järgi

18:45

Koduakude soetamise tasuvust tuleb endiselt hoolikat kaaluda

18:43

Parras: meil on vaja mängijat, kes viib Eesti n-ö päris hokiriikide sekka

18:36

Valitsus kinnitas lisaeelarve ja saatis selle riigikogule Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.05

Energiafirmade röögatu kasum tõstatab ootamatu kasumi maksustamise teema

10.05

Iraan saatis vastuse USA ettepanekule sõja lõpetamiseks Uuendatud

10.05

Läti kaitseminister astus tagasi Uuendatud

10:47

Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel Vormsi vallavanema ametist

08:22

Vseviov: 9. mai paraad Moskvas jättis närtsinud mulje

19:49

Ukraina hoidus kaks päeva kaugmaarünnakutest Uuendatud

06:53

Sõja 1537 päev: Venemaa rikkus Ukrainas relvarahu Uuendatud

07:29

Puidutöösturid vastuses IT-ettevõtjatele: ükski sektor ei ole teisest üle

11:15

Hüdroinformaatik: suvi tuleb ilmselt põuane

10.05

Saks: vaherahu palumine oli Venemaa poolt ilmne nõrkuse märk

ilmateade

loe: sport

20:02

Eesti meeskond võitis laskespordi EM-il pronksi

19:07

Glinka alistas Tuneesias juunioride Prantsusmaa lahtiste võitja

18:43

Parras: meil on vaja mängijat, kes viib Eesti n-ö päris hokiriikide sekka

17:46

Soomer teenis Saksamaal kolmanda ja neljanda koha

loe: kultuur

18:54

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

14:08

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

14:01

Billie Eilishi kontsertfilm tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 3400 vaataja

13:04

Heliloojate rostrumil kõlavad Rasmus Puuri ja Georg Jakob Salumäe teosed

loe: eeter

16:42

Haldi Välimäe: kasvasin ilma igasuguse ohutundeta lapsena

16:16

Hispaania, Sloveenia ja Iirimaa ei kanna Iisraeli tõttu Eurovisiooni üle

14:14

Galerii: Eurovisioon sai türkiissinise vaiba üritusega avapaugu

13:07

Maian Kärmas: Eurovisiooni lauluvõistlus avas minu jaoks uusi uksi

Raadiouudised

18:35

Narva-Jõesuu kavatseb kuursaali varemete asemele rajada kontserdisaali

18:35

Valitsus kinnitas lisaeelarve kokku ligi 30 miljoni euro ulatuses

15:25

Raadiouudised (11.05.2026 15:00:00)

12:35

Lähipäevade ilm tuleb vihmane, soe ja äikeseline

12:35

Taani valitsuskõnelused käivituvad uue hooga

12:35

Advokatuuri hinnangul on kohtumenetluste juhtimise kvaliteet ebaühtlane

12:30

Hantaviiruse levik mõjutab kruiisilaevaliiklust Läänemerel vaid kaudselt

12:25

Raadiouudised (11.05.2026 12:00:00)

10:20

Hiiumaa vald on rahulolematu kaitseala loomise kavaga

10:00

Päev tuleb soe ja vihmane

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo