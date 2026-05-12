Vanade margilehtede juhtum viis Omniva filateeliajuhi ametist

Omniva filateeliasuuna juht Hannes Nagel lahkus ametist pärast seda, kui tema abikaasa nime alt olid veebis müüki ilmunud vanad margilehed, mis pärinesid Omniva laost. Nageli sõnul pidas ta kehtetuid marke mahakantuks ega saanud nendest kasu, Omniva uurib juhtumit.

Ettevõtja ja filateeliahuviline Tiit Pruuli postitas pühapäeval sotsiaalmeediasse kuvatõmmise ühest filateeliagrupist, kus Anne-May Nageli nime all müüdi Atlanta olümpiamängude margiplokki.

"Kahetsusega peab nentima, et seda, mis eesti filateelias praegu toimub, nimetavad kollektsionäärid nageliaanaks. Omniva filateeliasuunda juhib nimelt Hannes Nagel. Hiljuti pani isand Nageli abikaasa ühes filateelia grupis müüki asju, mis ilmselgelt pärit Omniva maja kappidest," kirjutas Pruuli ja küsis: "Minister Terras, kas Omniva erastamine juba käib?"

Esmaspäeva õhtul teatas Nagel Pruuli postituse alla jäetud kommentaaris, et tunnistab eksimust, palub vabandust ning lahkub ametist.

Nageli selgituse järgi jõudsid kõnealused margilehed temani Omniva lao kolimise ettevalmistamise käigus, kus neid olevat jaganud kolleeg arusaamal, et need on kehtetud ja maha kantud ning pidanuks olema juba ammu hävitatud.

"Eksisin margilehti vastu võttes kolleegilt. Margilehed on Omnivale tagastatud," kirjutas Nagel, kinnitades, et kehtetud on margilehed niikuinii ja postisüsteemi sees ei ole nendega midagi teha.

"Ma esitasin lahkumisavalduse, sest ma eksisin. Ma ei oleks tohtinud margilehti kolleegilt vastu võtta selles rollis, mis ma olin, isegi kui need olid kehtetud ja maha kantud. See ei vähenda minu eksimust ja seega esitasin lahkumisavalduse, et võtta vastutus eksimuse eest mahakantud margilehtede vastuvõtmisel ja nendest eraisikuna mõtlemisel, ka müümisest. Oleksin pidanud aru saama, et vaatamata kolleegi poolt jagamisele, ei olnud need eraisikuna kasutamiseks, sh müügiks. Tänase seisuga on margilehed Omnivale tagastatud, ma ei ole saanud sellest kasu," ütles Nagel.

Veel selgitas Nagel, et pani need ise oma abikaasa konto alt müüki, mõeldes nendest markidest eraisikuna. "Kasutasin ja kasutan ka oma erakogust markide müügiks abikaasa kontot, sest mul endal puudub ligipääs sellele grupile, olen sealt blokeeritud - miks, peab küsima grupi omanike käest. Müüsin seal kunagi aktiivselt ka oma konto alt. Kuna müün seal ka oma erakogu juppe aeg-ajalt abikaasa kontot kasutades, oli see tavapärane toimimine, konto mõttes," postitas Nagel, paludes vabandust nii Omniva, kõigi tema eksimuse poolt puudutatute kui ka oma abikaasa käest.

Nageli ametist lahkumist kinnitas ERR-ile esmaspäeva õhtul ka Omniva. Ettevõtte kommunikatsioonijuht Madiken Oja teatas, et ettevõtte vara kasutus peab olema läbipaistev, vastama ettevõtte sisekorra eeskirjadele, sh toimuma heas usus.

"Ajalooliste filateeliatoodete ettevõttest väljaviimine ja edasimüük eraisikuna oleks nende põhimõtetega selgelt vastuolus," seisab Omniva teates.

"Hetkel ei ole meil siiski kinnitust, et selline rikkumine oleks toimunud, sest uurimine, kuidas müüki pandud filateeliatooted erakätesse jõudsid ja kas mõne Omniva töötaja tegevuses võis esineda rikkumine või ei, alles käib. Kui rikkumine tuvastatakse, reageerime sellele vastavalt ettevõttes kehtestatud siseprotseduuridele," selgitas Omniva kommunikatsioonijuht, lisades, et Nagel ei tööta enam Omnivas.