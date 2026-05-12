X!

Vanade margilehtede juhtum viis Omniva filateeliajuhi ametist

Eesti
Kuvatõmmis Tiit Pruuli sotsiaalmeediapostitusest
Kuvatõmmis Tiit Pruuli sotsiaalmeediapostitusest Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
Eesti

Omniva filateeliasuuna juht Hannes Nagel lahkus ametist pärast seda, kui tema abikaasa nime alt olid veebis müüki ilmunud vanad margilehed, mis pärinesid Omniva laost. Nageli sõnul pidas ta kehtetuid marke mahakantuks ega saanud nendest kasu, Omniva uurib juhtumit.

Ettevõtja ja filateeliahuviline Tiit Pruuli postitas pühapäeval sotsiaalmeediasse kuvatõmmise ühest filateeliagrupist, kus Anne-May Nageli nime all müüdi Atlanta olümpiamängude margiplokki.

"Kahetsusega peab nentima, et seda, mis eesti filateelias praegu toimub, nimetavad kollektsionäärid nageliaanaks. Omniva filateeliasuunda juhib nimelt Hannes Nagel. Hiljuti pani isand Nageli abikaasa ühes filateelia grupis müüki asju, mis ilmselgelt pärit Omniva maja kappidest," kirjutas Pruuli ja küsis: "Minister Terras, kas Omniva erastamine juba käib?"

Esmaspäeva õhtul teatas Nagel Pruuli postituse alla jäetud kommentaaris, et tunnistab eksimust, palub vabandust ning lahkub ametist.

Nageli selgituse järgi jõudsid kõnealused margilehed temani Omniva lao kolimise ettevalmistamise käigus, kus neid olevat jaganud kolleeg arusaamal, et need on kehtetud ja maha kantud ning pidanuks olema juba ammu hävitatud.

"Eksisin margilehti vastu võttes kolleegilt. Margilehed on Omnivale tagastatud," kirjutas Nagel, kinnitades, et kehtetud on margilehed niikuinii ja postisüsteemi sees ei ole nendega midagi teha.

"Ma esitasin lahkumisavalduse, sest ma eksisin. Ma ei oleks tohtinud margilehti kolleegilt vastu võtta selles rollis, mis ma olin, isegi kui need olid kehtetud ja maha kantud. See ei vähenda minu eksimust ja seega esitasin lahkumisavalduse, et võtta vastutus eksimuse eest mahakantud margilehtede vastuvõtmisel ja nendest eraisikuna mõtlemisel, ka müümisest. Oleksin pidanud aru saama, et vaatamata kolleegi poolt jagamisele, ei olnud need eraisikuna kasutamiseks, sh müügiks. Tänase seisuga on margilehed Omnivale tagastatud, ma ei ole saanud sellest kasu," ütles Nagel.

Veel selgitas Nagel, et pani need ise oma abikaasa konto alt müüki, mõeldes nendest markidest eraisikuna. "Kasutasin ja kasutan ka oma erakogust markide müügiks abikaasa kontot, sest mul endal puudub ligipääs sellele grupile, olen sealt blokeeritud - miks, peab küsima grupi omanike käest. Müüsin seal kunagi aktiivselt ka oma konto alt. Kuna müün seal ka oma erakogu juppe aeg-ajalt abikaasa kontot kasutades, oli see tavapärane toimimine, konto mõttes," postitas Nagel, paludes vabandust nii Omniva, kõigi tema eksimuse poolt puudutatute kui ka oma abikaasa käest.

Nageli ametist lahkumist kinnitas ERR-ile esmaspäeva õhtul ka Omniva. Ettevõtte kommunikatsioonijuht Madiken Oja teatas, et ettevõtte vara kasutus peab olema läbipaistev, vastama ettevõtte sisekorra eeskirjadele, sh toimuma heas usus.

"Ajalooliste filateeliatoodete ettevõttest väljaviimine ja edasimüük eraisikuna oleks nende põhimõtetega selgelt vastuolus," seisab Omniva teates.

"Hetkel ei ole meil siiski kinnitust, et selline rikkumine oleks toimunud, sest uurimine, kuidas müüki pandud filateeliatooted erakätesse jõudsid ja kas mõne Omniva töötaja tegevuses võis esineda rikkumine või ei, alles käib. Kui rikkumine tuvastatakse, reageerime sellele vastavalt ettevõttes kehtestatud siseprotseduuridele," selgitas Omniva kommunikatsioonijuht, lisades, et Nagel ei tööta enam Omnivas.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi, Märten Hallismaa

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:45

Teadlased tuvastasid sadu lühinägelikkusega seotud geenivariante

08:44

Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas saab Tiina Intelmann

08:41

Zelenski kantseleiülem Budanov: Ukraina on tippkohtumiseks Venemaaga valmis Uuendatud

08:28

Tallinna tervishoiu kõrgkool saab üle 20 aasta uue rektori

08:19

Ameerika rahutegemine Iraaniga pole kuhugi edasi jõudnud

08:11

Piirissaare väikelaevahange läks luhta

08:07

TÄNA OTSE | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

07:35

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp, Terik ja Haukanõmm

07:20

Sotsiaalministeerium soovib pseudoteadust tõrjuda tegevuslubadega Uuendatud

07:11

Venemaa kärbib tänavust majanduskasvu ootust 0,4 protsendini

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.05

Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel Vormsi vallavanema ametist

11.05

Vseviov: 9. mai paraad Moskvas jättis närtsinud mulje

11.05

Coop otsustab ööpäev läbi avatud Prismade saatuse müüginumbrite järgi

11.05

Koolijuhid ja õpetajad kritiseerivad põhikooli lõpueksamite uut korda

10.05

Energiafirmade röögatu kasum tõstatab ootamatu kasumi maksustamise teema

11.05

Sõja 1538. päev: Ukraina hoidus kaks päeva kaugmaarünnakutest Uuendatud

11.05

Hüdroinformaatik: suvi tuleb ilmselt põuane

11.05

Maarja Vaino: Eesti riik eitab Eestit kui rahvusriiki

10.05

Iraan saatis vastuse USA ettepanekule sõja lõpetamiseks

11.05

Puidutöösturid vastuses IT-ettevõtjatele: ükski sektor ei ole teisest üle

ilmateade

loe: sport

08:07

TÄNA OTSE | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

11.05

Osaka ei suutnud Swiatekile Roomas erilist vastupanu osutada

11.05

ETV spordisaade, 11. mai

11.05

Jäätma MK-etapi võidust: ma olen seda medalit nii kaua oodanud!

loe: kultuur

11.05

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

11.05

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

11.05

Billie Eilishi kontsertfilm tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 3400 vaataja

11.05

Heliloojate rostrumil kõlavad Rasmus Puuri ja Georg Jakob Salumäe teosed

loe: eeter

11.05

Ninjad: meil on plaan Eurovisiooni laval korralikult lajatada

11.05

Haldi Välimäe: kasvasin ilma igasuguse ohutundeta lapsena

11.05

Hispaania, Sloveenia ja Iirimaa ei kanna Iisraeli tõttu Eurovisiooni üle

11.05

Galerii: Eurovisioon sai türkiissinise vaiba üritusega avapaugu

Raadiouudised

11.05

Valitsus kinnitas lisaeelarve kokku ligi 30 miljoni euro ulatuses

11.05

Narva-Jõesuu kavatseb kuursaali varemete asemele rajada kontserdisaali

11.05

Raadiouudised (11.05.2026 15:00:00)

11.05

Lähipäevade ilm tuleb vihmane, soe ja äikeseline

11.05

Taani valitsuskõnelused käivituvad uue hooga

11.05

Advokatuuri hinnangul on kohtumenetluste juhtimise kvaliteet ebaühtlane

11.05

Hantaviiruse levik mõjutab kruiisilaevaliiklust Läänemerel vaid kaudselt

11.05

Raadiouudised (11.05.2026 12:00:00)

11.05

Hiiumaa vald on rahulolematu kaitseala loomise kavaga

11.05

Päev tuleb soe ja vihmane

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo