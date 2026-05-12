Tallinna Lasnamäele kerkib linnaosa esimene spaakeskus

Mitmeid spaakeskusi omav Spa Tours ehitab Lasnamäele umbes 10 miljonit eurot maksma mineva spaa- ja saunakeskuse, mis praeguste plaanide järgi peaks valmima aastal 2028.

Lasnamäel peaks kahe ja poole aasta pärast valmima 120 000 elanikuga linnaosa esimene spaa- ja saunakeskus, mille ehitab Spa Tours. Keskus ehitatakse aadressile Mahtra 2 a ehk Lasnamäe Centrumi ja Mustakivi keskuse vahele, Mustakivi tee ja Laagna tee ristmiku juurde.

Suurusjärgus kümne miljoni euro suuruse investeeringu rahastamise läbirääkimised pankadega on alanud ja võimalik keskuse valmimise tähtaeg võiks kõikide lubade ja ehituse graafikus püsimise järel olla 2028 aasta teine pool, teatas Spa Tours.

Spa Tours valis koos Tallinna ja arhitektide liidu esindajatega välja spaa-ja saunakeskuse arhitektuurivõistluse võitja, kelleks osutus Taani arhitektuuribüroo Atelier Lorentzen Langkilde ApS ideekavandiga "Saladus".

Võistlusalale tuli anda terviklik arhitektuurne kontseptsioon, sealhulgas hoonestuse ja välialade lahendus.

Spaa on kavandatud kahekorruselisena, lisaks näeb keskus ette parkimiskohti 52 autole.

Spa Tours opereerib spaakeskusi Viimsis, Saaremaal, Ida-Virumaal ning Tallinnas Õismäel.

Lasnamäe linnaosa vanem Miroslav Berezovski ütles, et spaakeskuse avamine on osa laiemast arenguhüppest Lasnamäel, mille järgmiseks sammuks on oodata olümpiamõõtmetes ujula arenduse käivitumist. Plaanide järgi peaks see ehitatama Varraku tänava jäähalli juurde.