Lääne-Tallinna keskhaigla jääb kuni ülejärgmise aastani juhatuse esimeheta

Lääne-Tallinna keskhaigla on alates selle aasta algusest tegutsenud ilma juhatuse esimeheta ning haigla nõukogu esimehe Karl-Sander Kase sõnul see nii ka jääb, sest peatselt liidetakse Lääne- ja Ida-Tallinna keskhaigla Tallinna haiglaga ning juba praegu liigub üha enam ülesandeid emaettevõtte alla.

Varem juhtis Lääne-Tallinna keskhaiglat Arkadi Popov, kuid 1. novembrist alustas ta tööd Tallinna tervishoiuasutuste ühendamiseks loodud Tallinna Haigla juhina, jätkates aasta lõpuni ka LTK juhtimist.

Selle aasta algusest on Lääne-Tallinna keskahaiglal kaks juhatuse liiget – Vallo Volke ja Aleksei Gaidajenko, kuid uut juhatuse esimeest haiglale otsida pole plaanis.

LTK nõukogu esimees Karl Sander Kase ütles ERR-ile, et eelmisel aastal alustati Tallinnale kuuluvate tervishoiuasutuste konsolideerimist, mis tähendab, et lähitulevikus liidetakse Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla.

"Sellest tulenevalt ei näe me praegusel hetkel ette täiendava juhatuse liikme palkamist," lisas Kase.

Ta selgitas, et üha enam funktsioone ja ülesandeid liigub emaettevõttesse ning haiglate liitmise protsess jätkub.

"Kindlasti aitab üleminekut lihtsustada asjaolu, et AS-i Tallinna Haigla juht on endine Lääne-Tallinna keskhaigla juhataja Arkadi Popov," sõnas Kase.

Tallinna plaani kohaselt käib Tallinna Haigla konsolideerimine etapiti ning esimene samm ongi Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendamine, mis peaks juhtuma 2028. aasta alguseks.

Koos kahe linnale kuuluva keskhaiglaga liidetakse kontserni koosseisu ka Tallinna kiirabi ning Tallinna hambakliinik.

Tallinna Haigla kaudu tahab linn tõsta tervishoiuasutuste tõhusust ja ühtlustada kontserni juhtimist. Vabanev raha on plaanis suunata ravikvaliteedi parandamisse, personali arendamisse ja strateegilistesse investeeringutesse.