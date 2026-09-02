Tallinna Haigla tellib 59 000 euro eest brändiraamatu

Tallinna linnale kuuluv äriühing Tallinna Haigla saab endale brändiraamatu, mis kirjeldab kontserni visuaalset identiteeti, logo ja kirjatüüpi ning nende kasutamist eri infokandjatel. Hanke eeldatav maksumus on 59 000 eurot.

Tallinn tahab Tallinna Haigla loomisega ühendada Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK), Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH), Tallinna Hambakliiniku ja Tallinna Kiirabi ning plaanide kohaselt peaks sellest saama üks Eesti meditsiini tippkeskusi.

Ehkki uue meditsiinilinnaku projekteerimine on pausile pandud, läheb pealinn organisatsiooni loomisega edasi ning nüüd on plaanis leida partner, kes võtaks enda kanda haigla visuaalse identiteedi loomise.

"Hanke tulemusena luuakse stiiliraamat ning visuaalsest identiteedist lähtuv tervikkontseptsioon brändiraamatuna, mis määratleb kontserni brändi keele ja tunnetuse, et tagada ühtne ja äratuntav kuvand kogu kontsernis," sõnastas haigla hanke eesmärgi.

Hankedokumendi kohaselt peaks ühtne visuaalne identiteet aitama juurutada uue organisatsiooni väärtusi ning äratama usaldust nii patsiendites kui töötajates. Muu hulgas peaks brändiraamat sisaldama ka logo koos laiendi või tunnuslausega. Brändilahendus peab lähtuma organisatsiooni väärtustest, mis eelnevalt kaardistatakse.

Lepingu sõlmimiseni loodab Tallinna Haigla jõuda oktoobris ning brändiraamatu valmimise ajaks on ette nähtud tuleva aasta märtsi lõpp. Hanke eeldatav maksumus on 59 000 eurot.

Ühendatud haigla alustab linna praeguste plaanide järgi tegevust 1. jaanuaril 2028.

Teisipäeval valis Tallinna Haigla nõukogu haiglale teise juhatuse liikme, kelleks sai pikalt Coop Panka juhtinud Margus Rink. Lisaks kuulub haigla juhatusse Arkadi Popov.