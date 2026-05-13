Kohus peatas Saaremaa valla otsuse sulgeda Kihelkonna kooli 4.-6. klass

Tallinna halduskohus peatas esialgse õiguskaitsega Saaremaa valla otsuse panna kinni Kihelkonna kooli 4.-6. klass. Kohus põhjendas seda varasemast riigikohtu otsusest lähtudes, et vald ei ole lapsevanemaid piisavalt ära kuulanud.

Tänased Saaremaa Kihelkonna küla lasteaialapsed võiksid olla tulevikus sealse elu edasiviijad, mistõttu võitlevad mitmed kohalikud lapsevanemad selle nimel, et need lapsed saaksid Kihelkonna koolis oma esimese kuue klassi hariduse.

"See turvatunne, mida tegelikult annab väikekool, on tegelikult väga suur. Ma arvan, et see võiks ikka jääda vanema enda otsustada," lausus lapsevanem ja MTÜ Kihelkonna hariduselu esindaja Mari-Liis Vunder.

See lootus vahepeal küll kadus, kui Saaremaa vald otsustas, et 1. septembrist jääb Kihelkonna kooli alles ainult esimesed kolm klassi. Lapsevanemad tahtsid oma lastele turvalisemat koolielu ja kaebasid valla otsuse kohtusse. Tallinna halduskohus andis lastevanematele esialgse õiguskaitse.

"Tänu riigikohtu otsusele, mis eelmise aasta lõpus tehti Virtsu ja Metsküla kooli osas, on riigikohus välja joonistanud sellise n-ö raamistiku, mida tuleb kooli sulgemisel järgida. See on nagu selline juhis ja Saaremaa vald üllataval kombel ei ole seda riigikohtu juhist järginud. Lapsevanemaid ei kuulatud ära spetsiifiliselt ja konkreetselt nende lapsi puudutava osas, et kuidas laps saab hakata koolis käima, kuidas transport kooli on korraldatud, kas kellelgi on hariduslikud erivajadused, kas ta vajab mingit täiendavat tuge," sõnas vandeadvokaat ja Kihelkonna lastevanemate esindaja Allar Jõks.

Saaremaa vallavanem ütles kolmapäeval, et vald õiguskaitset vaidlustama ei hakka.

"Tuleb käituda kohtumääruse alusel ja tegutseda vastavalt sellele edasi. Täna ei ole meil kavatsust seda edasi kaevata. Kihelkonna õppekohas jääb tänase seisuga 1.-6. klass ja meie kohustus on tagada, et seal oleks kvaliteetne õpe," ütles Saaremaa vallavanem Rainer Antsaar.

Pisut segane olukord on aga osapooltel selles osas, et kas kohus peatas ka Kihelkonna kooli liitmise Lümanda kooliga. Vald on seisukohal, et ei peatanud, lastevanemate esindaja Allar Jõks aga ütleb, et tema loeb kohtu põhjendustest välja, et ka Kihelkonna kooli liitmine Lümanda kooliga on õiguskaitsega peatatud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

