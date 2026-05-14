Renoveeritava maja esindaja: meid uudistatakse nagu Bulgakovi rääkivat koera

Sillamäel on alanud esimese kortermaja täielik renoveerimine. Linnakese jaoks on see muutunud omaette vaatamisväärsuseks.

Sillamäel bussijaama ja punamonumendi vahel aadressil Kesk 63 asuv kortermaja saab uue kuue euroraha toel. Maja renoveerimine on kohalikes elevust tekitanud ning sellest räägitakse nii sotsiaalmeedias kui ka tullakse kohapeale uudistama.

"Huvi on väga suur. Mu sõbrad on toonud võrdluse Bulgakovi teosega, kus soovijad tahtsid näha rääkivat koera. Nii vaadatakse ka meid nagu rääkivat koera. Rahvast käib palju, sealhulgas ka ajakirjanikke. Peaks vaatama, kuidas piiri pidada, sest mõistlik oleks tulla, kui ehitus on valmis," sõnas korteriühistu esimees Maria Bolšakova.

Ehituse tehnilise konsultandi Aarne Orgna sõnul muutub maja ilme seest ja väljast, keldrist katuseni täielikult. Seda enam, et renoveerimise käigus saavad neljakorruselise maja elanikud rõdud.

"Ma olen selliseid tehase täislahendusega maju ka varem teinud, aga mul pole varem olnud lahendust, kus eraldi rõdud juurde ehitatakse, sest siin ju enne rõdusid ei olnud. Selles mõttes on põnev, et kõik elanikud saavad endale rõdu," ütles Orgna.

32 korteriga maja renoveerimine läheb maksma ligemale 1,3 miljonit eurot.