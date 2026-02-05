Sillamäe saab esimese täielikult renoveeritud kortermaja

Esimesena plaanitakse Sillamäel täielikult renoveerida bussijaama kõrval asuv neljakorruseline maja, mis asub aadressil Kesk 63. 1967. aastal ehitatud majas on 32 korterit. Tegu on rahva seas hruštšovka nime kandva elamuga.

Maja elaniku Tatjana sõnul on renoveerimine vajalik. "Kõik kommunikatsioonid on juba vananenud. Muidugi olime kõhklevad, sest majas on palju pensionäre, mistõttu peavad ju lapsed või keegi teine ​​veel pikka aega laenu tagasi maksma. Ma ei ütleks, et majas on külm - radiaatorid on kuumad. Aga näiteks ühel päeval oli tuuline ja korter läks kohe jahedaks," rääkis Tatjana.

Majas tegutseva korteriühistu esimees Maria Bolšakova kiitis maja elanikke, kes olid valmis kokku 1,28 miljonit eurot maksma mineva sammu ette võtma. Näiteks teine Sillamäel naise hallata olev korteriühistu keeldus sellest.

"Muidugi tuleb kokkuhoid ja maja saab ka soojemaks. Maja on pragusid täis ja seal on väga külm, eriti meie tuultega. Meil ​​oli katuse tegemiseks veel üks laen ja me ühendasime selle laenu uue laenuga - seda meil lubati teha. Nüüd hakatakse maksama 30 aasta jooksul 1,27 eurot ruutmeetri kohta," ütles Bolšakova.

Korterühistu Kesk 63 otsustas tehaselise rekonstrueerimise kasuks. See tähendab, et tehases toodetud paneelid kinnitatakse olemasoleva hoone külge. Lahenduse eskiisi tegi arhitekt Priit Hamer. Uuendusena saavad korterid renoveerimise järel ka rõdud.

Sillamäe esimene täisrenoveeritud maja peaks uue näo saama selle aasta augusti lõpuks.