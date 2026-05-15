X!

Eesti rattatootja Ampler Bikes esitas pankrotiavalduse

Majandus
Ampleri jalgratas.
Ampleri jalgratas. Autor/allikas: Ampler Bikes
Majandus

Eesti elektrirataste tootja Ampler Bikes OÜ esitas Harju maakohtule pankrotiavalduse, mille ajendiks on Berliini esinduse rendilepinguga seotud lahendamatu õigusvaidlus, mis muudab uue finantseerimise kaasamise võimatuks.

Emaettevõtte samm järgnes Saksamaa tütarettevõtte maksejõuetusavaldusele, lähipäevil ootab sama saatus ka Šveitsi üksust, kirjutab Delfi. Ehkki kohus pole pankrotti veel välja kuulutanud, peab ettevõtte juhatus seda vältimatuks.

Ampleri juhatuse liige Kristjan Maruste kirjeldas teates investoritele, et pankrotiavalduse peamine ajend on 2021. aastal sõlmitud Berliini esinduse kümneaastane rendileping, mis oli Ampleri jaoks liiga suur amps ning millest lahti saamine osutus võimatuks.

Ampler püüdis 18 kuud lepingutingimusi muuta või pinnast loobuda, kuid üürileandja nõudis lepingu lõpetamise eest 1,2 miljonit eurot trahvi. See nõue muutis uute investeeringute kaasamise võimatuks ning suuromanik Urban Mobility loobus täiendavast finantseerimisest.

Pankrotiprotsessi raames koondatakse kogu Ampleri personal. Viimati oli Ampleril kokku 50 töötajat.

Maruste lisas märkena Ampleri rataste kasutajatele, et standardsete osade kasutamine tagab, et suuremat osa hooldus- ja remonditöödest saavad teha tavalised rattapoed üle Euroopa.

Juhatus teeb pankrotihaldurile ettepaneku müüa ettevõtte vara tervikuna, et leida partner, kes jätkaks kaubamärgi edasi kasutamist.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:14

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

11:06

Mbappe ja Reali vahel on tunda hõõrumist

11:03

Vaiko Eplik: ma ei tahaks olla Eesti popi Savisaar

10:37

Liisa Pakosta: lahendus, mis lõpetab sideandmete säilitamise patiseisu

10:29

Cannes'i päevik #3: "Tiinerite seks ja surm Miasma suvelaagris" on üks aasta tippe

10:10

Ratastooliga liikleja: liikumispuudelisi inimesi aitab väga palju betoon

10:00

Vegas Golden Knights jõudis läänekonverentsi finaali

09:56

Eesti rattatootja Ampler Bikes esitas pankrotiavalduse

09:55

USA on ootamatult tühistanud plaani saata Poolasse 4000 sõdurit

09:51

BFM-i direktoriks pürgivad Ivo Lille ja Riho Västrik

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.05

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

14.05

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

14.05

Läti peaminister Evika Silina astub tagasi Uuendatud

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

14.05

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

14.05

MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele

14.05

Trump: Xi pakkus abi Hormuzi avamiseks Uuendatud

11:14

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

14.05

Galerii: Tallinna linnapea kutsus eelkäijad lõunale Uuendatud

ilmateade

loe: sport

11:06

Mbappe ja Reali vahel on tunda hõõrumist

10:00

Vegas Golden Knights jõudis läänekonverentsi finaali

09:41

PGA meistrivõistlused algasid tihedalt, McIlroy hädas

09:06

Rannula klubi alustas sõelmänge kindla võiduga

loe: kultuur

10:29

Cannes'i päevik #3: "Tiinerite seks ja surm Miasma suvelaagris" on üks aasta tippe

09:51

BFM-i direktoriks pürgivad Ivo Lille ja Riho Västrik

08:18

Egon Nuter: venekeelne teater võiks samuti suvel Eestit mööda ringi rännata

14.05

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

loe: eeter

11:03

Vaiko Eplik: ma ei tahaks olla Eesti popi Savisaar

10:10

Ratastooliga liikleja: liikumispuudelisi inimesi aitab väga palju betoon

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

14.05

Piltuudis: kihnlased kuulutasid Eurovisiooni teise poolfinaali hääletuse lõppenuks

Raadiouudised

09:50

Õhutemperatuur tõuseb kuni 19 kraadini

09:30

Raadiouudised (15.05.2026 09:00:00)

14.05

Vabadussõjaaegne soomusauto Kaelvipoeg sai hääled sisse

14.05

Päevakaja (14.05.2026 18:00:00)

14.05

Ülikoolide halduslepingud näevad ette üliõpilaste arvu suurendamist

14.05

Prantsusmaa endist presidenti ähvardab 7-aastane vangistus

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 15:00:00)

14.05

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

14.05

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo