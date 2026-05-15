Eesti rattatootja Ampler Bikes esitas pankrotiavalduse

Eesti elektrirataste tootja Ampler Bikes OÜ esitas Harju maakohtule pankrotiavalduse, mille ajendiks on Berliini esinduse rendilepinguga seotud lahendamatu õigusvaidlus, mis muudab uue finantseerimise kaasamise võimatuks.

Emaettevõtte samm järgnes Saksamaa tütarettevõtte maksejõuetusavaldusele, lähipäevil ootab sama saatus ka Šveitsi üksust, kirjutab Delfi. Ehkki kohus pole pankrotti veel välja kuulutanud, peab ettevõtte juhatus seda vältimatuks.

Ampleri juhatuse liige Kristjan Maruste kirjeldas teates investoritele, et pankrotiavalduse peamine ajend on 2021. aastal sõlmitud Berliini esinduse kümneaastane rendileping, mis oli Ampleri jaoks liiga suur amps ning millest lahti saamine osutus võimatuks.

Ampler püüdis 18 kuud lepingutingimusi muuta või pinnast loobuda, kuid üürileandja nõudis lepingu lõpetamise eest 1,2 miljonit eurot trahvi. See nõue muutis uute investeeringute kaasamise võimatuks ning suuromanik Urban Mobility loobus täiendavast finantseerimisest.

Pankrotiprotsessi raames koondatakse kogu Ampleri personal. Viimati oli Ampleril kokku 50 töötajat.

Maruste lisas märkena Ampleri rataste kasutajatele, et standardsete osade kasutamine tagab, et suuremat osa hooldus- ja remonditöödest saavad teha tavalised rattapoed üle Euroopa.

Juhatus teeb pankrotihaldurile ettepaneku müüa ettevõtte vara tervikuna, et leida partner, kes jätkaks kaubamärgi edasi kasutamist.