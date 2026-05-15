Pooled Pärnu lasteaiad loobuvad Baltic Restaurants Estonia toitlustusest

Söökla. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Pooled Pärnu lasteaiad loobuvad ettevõtte Baltic Restaurants Estonia toitlustusest, sest vanemad ei ole rahul toidu kvaliteediga.

Nüüd hakkavad need Pärnu lasteaiad ise toitu valmistama, kuid seda alles 1. jaanuarist, sest turismihooaja eel napib suvepealinnas kokkasid.

Baltic Restaurants on alates eelmise aasta juunist valmistanud toitu Pärnu 16 lasteaiast 11-le. Teenusest otsustas loobuda kuus lasteaeda ning linn vähendab selle võrra lepingu mahtu.

Eraldi tegutsevad köögid lähevad linnale maksma ilmselt tunduvalt rohkem kui ühe ettevõtte kaudu toidu pakkumine.

"Praegu oleme lasteaia juhtidega kokku leppinud, et üleminek toimub 1. jaanuaril 2027, enne seda valmistame kõik asjad ette. Kuna lasteaiajuhid tõid välja selle, et kõige tõsisem probleem on tööjõuprobleem, et leida kokkasid. Praegu me oleme Baltic Restaurantsiga kokku leppinud, et kumbki osapool ei esita mingeid nõudmisi, vaid me lihtsalt vähendame hankemahtu," lausus Pärnu haridus- ja kultuuriosakonna juht Ene Koitla.

Toimetaja: Marko Tooming

