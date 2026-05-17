Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude

"Nad räägivad rahvast, aga tegelikult ei usalda inimest. Nad räägivad vabadusest, aga on esimesed keelama, kui mõni vabadus neile meeltmööda pole. Nad räägivad Eestist, aga tahavad meid eemale viia liitlastest, Euroopast ja maailmast, kus Eesti on olnud edukas. See on konservatiivne kaheksajalg, mille kombitsatega üritatakse terve Eesti oma haardesse võtta," ütles Michal Tallinnas Lillepaviljonis toimunud Reformierakonna üldkogul.

Michal tõi ka konkreetemalt välja, keda silmas peab: "See pole üksnes ühtesulanud Isamaa, Keskerakonna, EKRE parteiline pealisehitus. Need on ideoloogiliselt laetud küsimustega niinimetatud uuringud. Need on sõltumatusele apelleerivad instituudid, kes tellivad arvamusi neilt, kes soovitud viisil siis arvavad. Need on justkui neutraalsete mõõtmiste sirmi tagant välja astuvad hingesugulasest konjunkturistid. Need on vabade väljaannete nurgatagused, kus väljendusvabadust matkivad vaid kaheksajala sulased."

Michal esitas oma programmilises kõnes põhimõtted, millest lähtuvalt peaks Reformierakond 2027. aasta parlamendivalimistele minema, rõhutades avatust, ettevõtlusvabadust, Eesti julgeoleku tagamist, aga ka hariduse, tervishoiu ja sotsiaalkaitse tähtsust. Ta kutsus ka erakonnaliikmeid põhjalikumalt valijatele selgitama Reformierakonna põhimõtteid ja visiooni ning kuulama inimeste muresid.

Eraldi pööras Michal tähelepanu tehisaru (AI) kasutamisele riigi arengu ja inimeste heaolu huvides.

Samas jäi Reformierakonna esimees oma sõnumites üldsõnaliseks ega esitanud kõnes konkreetseid ideid ega mõõdetavaid eesmärke oma erakonna poliitika elluviimiseks.

Küll aga pöördus ta kõne lõpus uuesti tagasi opositsiooni kritiseerimise juurde.

"Meie vastased tahavad teha valimistest referendumi viha koalitsiooni üle. Meie peame tegema neist valimised tuleviku üle. Ja ma olen kindel, et Eesti inimesed tunnevad selle vahe ära. Sest eestlane võib olla kriitiline, aga ta ei ole rumal. Eestlane võib olla nõudlik, aga ta ei taha oma riigi lammutamist. Eestlane võib olla väsinud tülidest, aga ta ei ole väsinud vabadusest," leidis Michal. "Meie ülesanne on anda hääl sellele Eestile, kes ei karju ja ei vihasta alati kõige kõvemini. Mõistlikule ja tulevikku uskuvale Eestile." /---/ "Me anname hääle neile, kes usuvad, et Eesti võib olla targem, jõukam, turvalisem ja vabam. Neile, kes ei taha valida hirmu ja viha, vaid soovivad lahendusi tulevikuks. Neile, kes saavad aru, et muutuv maailm ei ole põhjus sulguda, vaid põhjus olla veel nutikam, veel kiirem ja veel ühtsem."