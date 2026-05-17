X!

Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude

Eesti
Reformierakonna üldkogu 17. mail 2026
Vaata galeriid
81 pilti
Eesti

Reformierakonna esimees, peaminister Kristen Michal kritiseeris pühapäeval erakonna üldkogul peetud kõnes teravalt praegu opositsioonis olevaid konservatiivseid poliitilisi jõude, öeldes, et need soovivad Eesti arengu tagasi pöörata, piirata inimeste vabadusi ja eemalduda liitlastest.

"Nad räägivad rahvast, aga tegelikult ei usalda inimest. Nad räägivad vabadusest, aga on esimesed keelama, kui mõni vabadus neile meeltmööda pole. Nad räägivad Eestist, aga tahavad meid eemale viia liitlastest, Euroopast ja maailmast, kus Eesti on olnud edukas. See on konservatiivne kaheksajalg, mille kombitsatega üritatakse terve Eesti oma haardesse võtta," ütles Michal Tallinnas Lillepaviljonis toimunud Reformierakonna üldkogul.

Michal tõi ka konkreetemalt välja, keda silmas peab: "See pole üksnes ühtesulanud Isamaa, Keskerakonna, EKRE parteiline pealisehitus. Need on ideoloogiliselt laetud küsimustega niinimetatud uuringud. Need on sõltumatusele apelleerivad instituudid, kes tellivad arvamusi neilt, kes soovitud viisil siis arvavad. Need on justkui neutraalsete mõõtmiste sirmi tagant välja astuvad hingesugulasest konjunkturistid. Need on vabade väljaannete nurgatagused, kus väljendusvabadust matkivad vaid kaheksajala sulased."

Michal esitas oma programmilises kõnes põhimõtted, millest lähtuvalt peaks Reformierakond 2027. aasta parlamendivalimistele minema, rõhutades avatust, ettevõtlusvabadust, Eesti julgeoleku tagamist, aga ka hariduse, tervishoiu ja sotsiaalkaitse tähtsust. Ta kutsus ka erakonnaliikmeid põhjalikumalt valijatele selgitama Reformierakonna põhimõtteid ja visiooni ning kuulama inimeste muresid.

Eraldi pööras Michal tähelepanu tehisaru (AI) kasutamisele riigi arengu ja inimeste heaolu huvides.

Samas jäi Reformierakonna esimees oma sõnumites üldsõnaliseks ega esitanud kõnes konkreetseid ideid ega mõõdetavaid eesmärke oma erakonna poliitika elluviimiseks.

Küll aga pöördus ta kõne lõpus uuesti tagasi opositsiooni kritiseerimise juurde.

"Meie vastased tahavad teha valimistest referendumi viha koalitsiooni üle. Meie peame tegema neist valimised tuleviku üle. Ja ma olen kindel, et Eesti inimesed tunnevad selle vahe ära. Sest eestlane võib olla kriitiline, aga ta ei ole rumal. Eestlane võib olla nõudlik, aga ta ei taha oma riigi lammutamist. Eestlane võib olla väsinud tülidest, aga ta ei ole väsinud vabadusest," leidis Michal. "Meie ülesanne on anda hääl sellele Eestile, kes ei karju ja ei vihasta alati kõige kõvemini. Mõistlikule ja tulevikku uskuvale Eestile." /---/ "Me anname hääle neile, kes usuvad, et Eesti võib olla targem, jõukam, turvalisem ja vabam. Neile, kes ei taha valida hirmu ja viha, vaid soovivad lahendusi tulevikuks. Neile, kes saavad aru, et muutuv maailm ei ole põhjus sulguda, vaid põhjus olla veel nutikam, veel kiirem ja veel ühtsem."

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:51

Nädalavahetusel toimusid Eesti eri otstes rattaretked

18:37

Jürgen Joonas orienteerus tavaraja Balti meistriks

18:25

Viljandis lõpetas rahvarõivakooli teine lend

18:25

Päevakaja (17.05.2026 18:00:00)

18:25

Euroopa Liit püüab taimearetust hoogustada täpsete geenikääride abil

18:18

MotoGP etappi jäi varjutama mitu rasket kukkumist

17:44

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

17:06

"Ukraina stuudio": lahingtegevus on läinud aktiivsemaks

17:02

VIDEO | Paide - Levadia mängu esimene pooltund tõi neli väravat

17:01

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02:02

Eurovisiooni võitis Bulgaaria Uuendatud

17:01

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

03:59

Eurovisiooni võitja Dara: mitte keegi ei uskunud, et me võiksime võita

09:03

WHO kuulutas ebola uue tüve tõttu välja hädaolukorra

16.05

Sakslaste hinnangul seisab Euroopa silmitsi tõsiste sõjaliste võimelünkadega

16.05

Ukraina kasutab Venemaa kohal kaose külvamiseks üha enam õhupalle

16.05

Kasparov: paljud Vene emigrandid on sõja vastu, aga kõik ei toeta Ukrainat

08:44

Läti õhuruumis lendas tundmatu droon Uuendatud

13:23

Michal ründas kõnes konservatiivseid jõude

14:11

USA lõpetab Venemaa naftasanktsioonide erandid

ilmateade

loe: sport

18:37

Jürgen Joonas orienteerus tavaraja Balti meistriks

18:18

MotoGP etappi jäi varjutama mitu rasket kukkumist

17:44

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

17:02

VIDEO | Paide - Levadia mängu esimene pooltund tõi neli väravat

loe: kultuur

15:44

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

11:37

Pussy Rioti juht Nadja Tolokonnikova: Veneetsia biennaali korradajad on korrumpeerunud

11:32

Veneetsia biennaali kõmulise Austria paviljoniga on seotud ka kaks eestlast

10:22

Cannes'i päevik #5: "John Lennon. Viimane intervjuu" on AI-visuaalide tõttu õõvastavalt kole

loe: eeter

15:44

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

13:51

Mälutreener Tauri Tallermaa: ärge end esmakohtumisel esimese kümne sekundi jooksul tutvustage

11:58

Tõnu Raadik koostööst Allan Jakobiga: meil on laval koos hästi tore

11:07

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

Raadiouudised

16.05

Pärnu on rannahooajaks valmis

16.05

Võrumaa tahab pakkuda lastele rohkem mahetotiu

16.05

Päevakaja (16.05.2026 18:00:00)

16.05

Lennart Meri konverents: 2029 on kaitsevalmituseks liiga pikk tähtaeg

15.05

Päevakaja (15.05.2026 18:00:00)

15.05

Kergliikurit tohib muudatuse jõustudes juhtida alates kümnendast eluaastast

15.05

Eesti jääb Euroopa Liidu sidevõrkude reformi suhtes skeptiliseks

15.05

Raadiouudised (15.05.2026 15:00:00)

15.05

Türil alanud lillelaat toob kokku tuhandeid aiandushuvilisi

15.05

Soodsad hoolduskulud kasvatavad huvi elektriautode vastu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo