Reinsalu lubas praeguse valitsuse algatuste tagasipööramist

Eesti
Isamaa esimees Urmas Reinsalu erakonna volikogul kõnet pidamas.
Isamaa esimees Urmas Reinsalu erakonna volikogul kõnet pidamas. Autor/allikas: Isamaa pressiteenistus
Eesti

Erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu lubas järgmise aasta riigikogu valimiste võitmise korral tegelda ühiskondliku usalduse ja optimismi taastamisega, algatada põhiseaduse muutmine erakorraliste valimiste lihtsamaks esilekutsumiseks ning reformida eelarvereegleid. Ta lubas ka tagasi pöörata praeguse koalitsiooni algatused, mis tema hinnangul on ebaõnnestunud.

"Isamaa ei luba eelseisvatel valimistel piimajõgesid ja pudrumägesid. Meie sõnum on kindlustunde taastamise sõnum ja eksperimentide lõpetamise sõnum," ütles Reinsalu laupäeval Isamaa volikogul peetud kõnes, milles esitatud teesid saavad tema sõnul aluseks erakonna 2027. aasta valimisprogrammile.

"Usalduskriisist väljumiseks tuleb poliitilist süsteemi nii reformida, et kodanik tajuks: juhtunud kriisist ollakse õppinud. Vajalik on põhiseaduse muutmine, mis looks avarama võimaluse ennetähtaegsete valimiste esilekutsumiseks, et juhtunu ei korduks," ütles Reinsalu oma kõnes.

Tema sõnul tuleb demokraatiat pidevalt taastoota ning praeguses kriisis otsida selleks täiendavaid kanaleid. Samas lubas ta ka suuremat kaasamist.

"Tänases parlamendis on opositsioon tasalülitatud. Me ei tohi muutuda nende sarnasteks, see sünnitab vastasseisu spiraali. Sõltumata meie rollist järgmises parlamendis austame opositsiooni rolli ning ühiskonna kaasamise põhimõtet," lubas Isamaa esimees.

Reinsalu luges ette kümme valdkonda, kus erakond soovib muutusi, kuid kõige tähtsam on tema sõnul rahanduse kordategemine.

"Nullpunkt on aga rahanduse korda tegemine. Rahanduses tuleb töötada välja uued eelarvepoliitilised siseriiklikud reeglid, et taastada rahanduse jätkusuutlikkus, luua uus eelarveseadus ning vähendada valitsemiskulusid," rääkis ta, lisades, et see saab olema valus, aga vältimatu otsus. "Rahaasjad on laokil ning see mõjutab reaalselt investeerimiskeskkonda ja majanduse väljavaateid," leidis ta.

Reinsalu kritiseeris ka valitsuse välispoliitikat, kus tema sõnul toimub "tõmblemine", mis muutub juba julgeolekuriskiks. "Viitan siin USA tänase valitsuse poliitika kui terviku ründamisele," lisas ta.

Reinsalu kinnitas ka, et 2027. aastaks Eestisse kavandatud rahvusvaheline Ukraina doonorite konverents toimuks ka Isamaa võimu ajal ning praegusel valitsusel pole vaja seda tuua varasemaks, kevadesse, enne riigikogu valimisi.

"Hirmutamise lõpetamiseks näen heal meelel, et erakonnad sõlmiksid enne valimisi teatud kokkuleppe julgeolekupoliitika põhimõtete kohta, mis annaks ka kodanikule kindlustunde ning ei võimaldaks elulisi julgeolekuhuvisid sisepoliitiliseks mudamaadluseks muuta," märkis Reinsalu.

Reinsalu kutsus ka lõpetama intriige presidendivalimiste ümber: "Praeguses usalduskriisis on arukas toetada president Karise jätkamist. See suurendab ühiskonnas usaldust."

Samuti soovis ta, et praegune koalitsioon loobuks enne valimisi algatustest nagu välisvangide Eestisse paigutamine või rändepoliitika muutmine ja jätaks nende üle otsustamise valijatele.

Isamaa esimees nimetas valimiste võitmise korral esmaülesandeks loobumist kliimaseadusest ning automaksust, mis tema sõnul on "terve autosektori hävitanud".

"Isamaa ei tegele ühiskonna lõhkikiskumisega imporditud kultuurisõdade kaudu. Me tegeleme inimeste loomulike ootuste, mitte sotsiaalsete grimasside esilekutsumisega," teatas Reinsalu oma kõnes.

Isamaa volikogu toetas Karise jätkamist presidendina

Isamaa volikogu otsustas laupäeval, et erakond toetab sügisel toimuvatel presidendivalimistel Alar Karise jätkamist.

"Alar Karis on täitnud oma ametis riigipea ülesandeid väärikalt ning erapooletult," vahendas erakonna pressiesindaja volikogu seisukohta. "Isamaa volikogu kutsub erakondi lähtuma Vabariigi Presidendi valimisel ühiskonna ootustest ning väljendama selgelt oma toetust Alar Karisele. See loob selguse avalikkusele ning annab signaali poliitiliste jõudude suutlikkusest vältida riigipea valimistel poliitilist mängurlust."

"Isamaa on valmis toetama Alar Karise jätkamist presidendi ametis nii kandidaadi ülesseadmisel kui hääletusel," lubas erakond.

Toimetaja: Mait Ots

