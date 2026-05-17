Rahvarõivakooli kursusel valmisid Mulgi- ja Põhja-Viljandimaa rahvarõivad

Pühapäeval esitleti pärimusmuusika aidas Viljandimaa rahvarõivakooli teise lennu töid- valmis 15 komplekti Mulgimaa ja Põhja-Viljandimaa rahvarõivaid.
Viljandimaa rahvarõivakooli kaheaastastel kursustel valmis 15 komplekti Mulgi- ja Põhja-Viljandimaa rahvarõivaid, millest igaühe juurde kuulub ka kirjalik uurimistöö.

Viljandimaa rahvarõivakooli eestvedaja, kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava lektor Inna Raud ütleb, et kui kaks aastat tagasi alustas õpinguid 18 rahvarõivahuvilist, siis valmis sai 15 rahvarõivakomplekti. Eriline on aga see, et uued rahvarõivad said ka seitse meest. Enne töö alustamist tutvuti mõistagi ajalooliste esemetega.

"Et hoida meie talutares väljakujunenud rõivastusstiili au sees ja rahvarõivaid valmistada kui pärandit, tuleb pöörduda ajalooliste esemete juurde, neid vaadelda ja nende järgi püüda ka rõivad valmis teha," selgitas Raud.

Raud on rahvarõivakooli tänavuste lõputöödega väga rahul. Üleskutse pühenduda sel korral meesterõivaste valmistamisele ja kutsuda käsitööliste sekka ka mehi võeti tänuga vastu.

"Mehed tegid ise endale pastlad, nahast tasku ja käisid vitssõlge tegemas. Meeste panus on riiete juures täiesti olemas," rääkis Raud.

Viljandimaa rahvarõivakooli lõpetanud Reet Lubi on unistanud Paistu rahvarõivaste valmistamisest juba aastaid, nüüd lõpuks tema unistus täitus.

"Keerulist ei olnud väga midagi peale selle, et kõigeks kulus väga palju aega. Näiteks puusapõlle tikandi peale kulus 99 tundi ja see on ainult tikand," tõdes Lubi.

Toomas Kaldasaun kandis pühapäeval abikaasa õmmeldud mulgi mehe rõivaid ja enda valmistatud pastlaid, kotti ja sõlge.

Uhket mulgi kuube sooviks vist kanda iga mees.

"Muidugi, see annab sulle julgust juurde ja tahadki sirgelt seista. See panebki i-le punkti peale," vastas Kaldasaun.

"Minul kindlasti tuleb järgmine rahvarõivakomplekt, mitte küll endale, aga tütrele," kinnitas Lubi.

Kuna huvilisi jagub, alustab Viljandi kultuuriakadeemia kolmandat rahvarõivakooli juba uue aasta algul.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Rahvarõivakooli kursusel valmisid Mulgi- ja Põhja-Viljandimaa rahvarõivad

